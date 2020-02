Лейкърс освобождават Казънс, взимат Маркийф Морис

Лос Анджелис Лейкърс ще съкрати от състава си контузения център ДеМаркъс Казънс, съобщава RealGM. Целта на “Езерняците” е да освободят място в състава си за крилото Маркийф Морис, който се е договорил с Детройт Пистънс контрактът му с “Буталата” да бъде прекратен.

Lakers are waiving DeMarcus Cousins, league sources tell @Ramonashelburne and me.