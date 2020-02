16-годишен талант може да надмине Мбапе, убеден е босът на Лион

Президентът на Лион Жан-Мишел Олас смята, че 16-годишният талант на тима Раян Шерки може да надмине младата звезда на Пари Сен Жермен Килиан Мбапе . Според него това ще се случи, ако атакуващият халф остане част от “хлапетата” още няколко години.

“Той е по-техничен от Мбапе. По-важното обаче е, че Шерки изгря на по-ранна възраст. Ако остане в Лион още няколко години, той ще стане дори по-добър от Мбапе”, заяви Олас пред “Тутоспорт”.

Lyon President Jean-Michel Aulas on Rayan Cherki: "If Cherki stays at Lyon the next few years he can become better than Mbappe, he has more technique and is more precocious." pic.twitter.com/iI5iUXeMMi