Volkswagen Golf 8 идва с изцяло дигитализирано табло и нови пространства

Новият Golf е автомобил, свързан с водача по-добре, от когато и да било. В основата на тази интуитивна свързаност са включеният в стандартното оборудване на новия модел изцяло цифров блок на контролните прибори (Digital Cockpit) с 10,25-инчов екран, инфотейнмънт система (сензорен екран с диагонал 8,25 инча и възможност за онлайн връзка) и мултифункционален волан. Съчетанието на цифровите контролни прибори Digital Cockpit и инфотейнмънт системата създава нова, цялостна дигитална архитектура на арматурното табло. Изцяло цифровизираното работно място на водача може да бъде допълнено и с някоя от двете опционални инфотейнмънт системи с 10-инчови екрани, които в комбинация с голямата навигационна система Discover Pro създават цялостния Innovision Cockpit. В допълнителното оборудване на новия модел е включен и head-up дисплей, при който най-важната информация се прожектира директно върху челното стъкло и сякаш „плава” в пространството в непосредственото зрително поле на водача. Функциите на светлините и мерките за осигуряване на видимостта също са модернизирани, интегрирани и много по-интуитивни за управление - светлините и отоплението на предното и задното стъкло вече се контролират с помощта на сензорните бутони върху цифровия панел, разположен отляво на блока на контролните прибори. Перфектна ергономия личи и в оформлението на централната конзола – при новия Golf тази зона е по-изчистена и подредена от когато и да било. Това се дължи преди всичко на значително по-малкия като размери скоростен лост за управление на трансмисията с два съединителя (DSG). Философията за максимално изчистени и функционални решения намира своето продължение и в новата конзола на покрива, където приборите за управление на функциите също са напълно цифровизирани – в тъова число и удобният и интуитивен за употреба сензорен плъзгач за управление на опционалния панорамен шибедах. Включената в допълнителното оборудване 400-ватова озвучителна система Harman Kardon с мощност 400 W на свой ред гарантира перфектен звук в интериора на новия Golf. Инфотейнмънт системи с пълна свързаност с глобалната мрежа. Всички инфотейнмънт системи в Golf са интегрално свързани с модула за онлайн връзка (OCU - Оnline Сonnectivity Unit), който използва eSIM карта за мобилна комуникация. С помощта на OCU и eSIM водачът и неговите спътници получават достъп до постоянно нарастваща гама онлайн базирани функции и услуги в рамките на марковата екосистема Volkswagen We. Така например, услугите We Connect (без ограничения по отношение на срока на използване) и We Connect Plus (подготвена за безплатна употреба в рамките на Европа за период от една или три години) са част от стандартното оборудване на новия Golf, а допълнително предлаганата услуга We Connect Fleet (цифровизирано управление на автопаркове) е разработена специално за корпоративна употреба. We Connect предлага следните функции: Moбилен ключ (в зависимост от нивото на оборудване - отключване, заключване и стартиране на Golf с помощта на съвместими модели смартфони), повикване на пътна помощ, информация за актуалното състояние на автомобила, състояние на вратите и светлините, автоматично повикване на спешна помощ при злополука, доклад за техническото състояние и изправността на автомобила, данни за пътуването, местоположение на паркирания автомобил, график на сервизното обслужване. В зависимост от нивото на оборудване, услугата We Connect Plus предлага следните функции в допълнение към гамата на We Connect: Предупреждения Area Alert и Speed Alert, дистанционно задействане на клаксона и светлините, онлайн контрол на алармата срещу кражба, онлайн настройки на допълнителното отопление, дистанционно управление на вентилацията, отключване и заключване, таймер за времето на потегляне (за версиите с plug-in хибридно задвижване), управление на климатичната инсталация (за версиите с plug-in хибридно задвижване), зареждане (за версиите с plug-in хибридно задвижване), онлайн информация за пътнотранспортната обстановка и информация за опасности по маршрута, онлайн изчисление на маршрута, местоположение на бензиностанции и зарядни станции, онлайн актуализация на навигационните карти, локализация на свободни места за паркиране, онлайн търсене на забележителности и интересни обекти (POI), онлайн гласово управление, услуга We Deliver (дава възможност за получаване на пратки и услуги в Golf без присъствието на собственика), интернет радиостанции, онлайн стрийминг на мултимедийно съдържание, Wi-Fi точка за достъп до интернет. We Connect Fleet предлага следните функции: Цифрова пътна книга, дневник за зареждане с гориво/електричество, следене на ефективността на движението на автопарка, GPS местоположение и история на маршрутите, анализ на разхода на гориво/електричество, управление на техническата поддръжка. Moбилен ключ. В бъдеще ролята на ключ за достъп и стартиране на автомобила ще бъде поета от смартфона. И в този случай необходимият за целта интерфейс се осигуравя от услугата We Connect - необходимите настройки на съвместимите модели смартфони на Samsung се извършват с помощта на приложението We Connect, след което оторизацията за основен потребител се осъществява еднократно чрез инфотейнмънт системата и въвеждане на уникална парола. За да използвате смартфона като мобилен ключ не е необходимо наличието на връзка с мобилната мрежа - достатъчно е само да доближите смартфона до дръжката на вратата по същия начин, по който системата за достъп и стартиране без ключ Keyless Access отключва автомобила. Стартирането на двигателя е лесно и удобно след поставяне на смартфона в специалното отделение (с интерфейс за мобилен телефон) на централната конзола. Допълнително удобство е и възможността за изпращане на мобилния ключ до приятели или членове на семейството, които също ще могат да използват своите смартфони като ключове за достъп и стартиране на новия Golf. Персонализация. Различните индивидуални настройки могат да бъдат запаметени както директно в Golf, така и по желание в облака, което означава, че достъпът до тях е осигурен по всяко време и независимо от условията - дори след смяна на водача или превозното средство. В зависимост от нивото на оборудване, възможностите за настройки включват конфигурацията на Innovision Cockpit, позицията за седалките, настройките на външните огледала и климатичната инсталация, индиректното осветление на интериора и светлинните функции за изпращане/посрещане на фаровете.

