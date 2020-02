НБА Трей Йънг изригна с 50 точки и поведе Атланта към впечатляваща победа срещу Маями 21 февруари 2020 | 12:03 - Обновена Прочетена 156 0



Trae Young has now scored at least 45 points six times in his career. Only LeBron has more such games at 21 or younger.



Here’s the NBA all-time leaderboard for most ganes w/ 45+ points before turning 22 years old:



LeBron James: 7

Trae Young: 6

Kevin Durant: 5

Michael Jordan: 4 https://t.co/HTYW1ObiWe — Tommy Beer (@TommyBeer) February 21, 2020 Ди’Андре Хънтър и Кевин Хъртър добавиха по 17 точки за победата на Хоукс, а голямата звезда на “Горещите” Джими Бътлър се отчете със 17 точки, 8 борби и 9 асистенции, но бе точен в само 6 от 18-те си стрелби от игра. Страхотен мач за Маями направи центърът Бам Адебайо - 28 точки, 19 борби, 7 асистенции и 3 откраднати топки, но усилията му се оказаха недостатъчни и “Горещите” не успяха да удържат победата. Some context on Trae Young's 50-point game:



4th-youngest player to ever score 50 points in game (LeBron 3x, Devin Booker, Brandon Jennings)



1st Hawks player with a 50-point game since 2001 (Shareef Abdur-Rahim) pic.twitter.com/Nin4ftS5HC — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 21, 2020 Маями остава на четвърто място в Източната конференция с 35 победи и 20 загуби. Атланта пък заема предпоследната 14-а позиция на Изток с 16 победи и 41 поражения. Quavo got Trae's jersey on Quavo Night after he dropped a career-high 50 PTS against the Heat pic.twitter.com/PhNUoICq5P — Bleacher Report (@BleacherReport) February 21, 2020 Лидерът на Изток Милуоки Бъкс, който е и с най-добрите показатели в цялата лига, надигра със 126:106 като гост Детройт Пистънс. Суперзвездата Янис Адетокумбо записа 33 точки и 16 борби за “Елените”, а Крис Мидълтън добави 28 точки за Бъкс, които са с 47 победи и 8 поражения. Крисчън Уууд бе най-резултатен за Пистънс с 18 точки от пейката, а Детройт е 12-и на Изток с 19 успеха и 39 загуби.

