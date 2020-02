Тенис Халеп е полуфиналистка в Дубай 20 февруари 2020 | 21:27 Прочетена 249 0



Defense → Offense @Simona_Halep is in her bag pic.twitter.com/Nw7UhF8Ivl — US Open Tennis (@usopen) February 20, 2020

Халеп изостава в резултата, след като загуби началния си удар в осмия гейм на първата част. Срлед това шампионката от "Уимбълдън" 2019 направи общо пет пробива в следващите два сета, за да победи след 99 минути. На полуфиналите Симона Халеп ще играе срещу Дженифър Брейди (САЩ).



Петра Мартич се наложи със 7:6 (4), 6:1 над Анет Контавейт и също се класира за полуфиналите. Осмата в схемата хърватка поведе с 5:3 в тайбрека на първата част, за да вземе аванс след 7:4. Във втория сет 29-годишната Мартич направи два пробива и лесно се поздрави с успеха след 102 минути. На полуфиналите хърватската тенисистка ще играе срещу Елена Рибакина от Казахстан.

