Национална спортна база ЕАД: Господин Пулев забави плащанията си към спортната база на Белмекен с повече от година

Ръководството на Национална спортна база ЕАД определя като неприемливи и противоречащи на истината твърденията на господин Кубрат Пулев за състоянието на високопланинския спортен комплекс „Белмекен“, изнесени в публичното пространство. Останахме неприятно изненадани от демонстрираното негативно отношение към спортния комплекс, в който винаги е получавал необходимото внимание и удобства - така, както и всички останали спортисти. Длъжни сме да отговорим на всяко от твърденията на господин Пулев. В спортен комплекс „Белмекен“ непрекъснато се извършват текущи ремонти и подобрения на базата на различна стойност. В края на 2016-а и началото на 2017 година бе извършено сериозно обновяване на комплекса за над 400 хиляди лева. Именно в този период бе изградена новата сауна, която споменава г-н Пулев. Сауната отговаря на всички стандарти и покрива нуждите на цялата база. Всяка една дейност от извършените строително-монтажни работи е надлежно документирана и осчетоводена. В момента извършваме повторна проверка на тази документация и сме готови да я предоставим на всички компетентни органи. Кубрат Пулев: Базата на Белмекен е престъпно занемарена! Закупуват се нови машини и спортни съоръжения като снегорини и машини за отъпкване на сняг. Тези машини са с приоритетно значение с оглед на безопасността на спортистите в планината. През януари 2020 година са закупен и нови две перални, като една от тях е професионална и струва близо 10 000 лева. Общо базата разполага с 6 работещи перални и две сушилни. Съгласни сме с Кубрат Пулев, че „Белмекен“ има нужда от пълна модернизация в съответствие с водещите подобни комплекси в страни като Германия, например. За пълна модернизация на базата обаче са нужни около 5 милиона лева. За съжаление, към момента НСБ не е в състояние да отдели такава голяма сума само за един от своите обекти, тъй като това означава да лиши много други спортни федерации и клубове от адекватни услуги. Да, както отбелязва и Пулев, комплексът е построен на уникално място и именно местоположението му е причината адекватната му поддръжка да струва скъпо. Средствата за тази поддръжка са изцяло от приходите на НСБ ЕАД и ние не разчитаме на бюджетни субсидии за тази цел. Затова разчитаме на коректност и своевременно заплащане на услугите, които предоставяме на федерации, спортни клубове, индивидуални спортисти и граждани. Със съжаление отбелязваме, че някои от спортистите, които използват „Белмекен“ бавят плащанията си и то повече от година. Един от тях е господин Кубрат Пулев. Господин Пулев забави плащанията си към спортната база на Белмекен с повече от година. Той дължеше около 5 хиляди лева за тренировъчната си подготовка преди мача в Лос Анджелис, използване на боксов ринг и за реклама. Погаси тези задължения едва в началото на месец февруари. И в момента Кубрат Пулев има задължения към НСБ – „Арена Армеец“ има да взема още над 3700 лева поради нанесени щети след проведената мащабна гала вечер на 27-ми октомври 2018 година. За да бъдат изчистени горепосочените финансови взаимоотношения между Пулев и НСБ през месец януари тази година ръководството на НСБ ЕАД проведе многократни разговори с екипа на Кубрат Пулев. Целта на тези разговори беше да се избегнат сериозни забавяния на плащанията. Можем да направим обосновано предположение, че именно настояването от страна на НСБ да погаси задълженията си към Национална спортна база е провокирало реакцията на г-н Пулев в медийното пространство. Категорично заявяваме, че графикът на заетостта на базата е съобразен основно със заявките на БЪЛГАРСКИТЕ спортни федерации и клубове, както и на индивидуални спортисти като г-н Пулев. Чуждите спортисти, както и почиващите граждани, са настанявани във ВСК “Белмекен“ едва, след като останат незаети легла и стаи от нашите спортисти. Доказателство за тази политика са десетките благодарствени писма, които получаваме от нашите коректни партньори, сред които са и златните момичета на българската художествена гимнастика. Тук е мястото да се присъединим към призива на Кубрат Пулев медиите да потърсят мнението и на другите спортисти, използващи услугите на ВКС „Белмекен“. Сред най-честите посетители на базата са федерациите по: борба, бокс, щанги, лека атлетика, биатлон, джудо, кану-каяк, гребане, плуване, тайкуондо, художествена гимнастика. Вярваме, че всички тези спортисти ще дадат точна оценка за състоянието на „Белмекен“, защото винаги сме държали да обратната връзка с ползвателите на спортните съоръжения. Доскоро самият Пулев бе сред големите привърженици на спортния комплекс. Многократно в свои публични изяви е изтъквал добрите условия и преимущества именно на ВКС „Белмекен“. „Мога да се подготвя навсякъде по света, но тук, на Белмекен се чувствам най-добре“, казва Кубрат Пулев точно една година по-рано в интервю. На 20.02.2019 година пред камера, която заснема тренировъчната му подготовка в спортната база преди мача в Лос Анджелис, той заявява още: „Идваме за по 20 дни, веднъж или два пъти в годината. Не ми се слиза.“ View this post on Instagram BELMEKEN 2500m #power #fit #boxing #world #fights #condicionamentofisico #strong #nature #bulgaria #rila #mountains #conditioning A post shared by Kubrat Pulev (@kubratpulev) on Feb 1, 2020 at 3:30am PST „Всички са много впечатлени от базата. Белмекен е една уникална база, такива има малко по света. Чувствам се отлично след подготовката на Белмекен – най-добрата база, със своята природа, въздух, храна… Неслучайно спортисти идват от цял свят“, казва Кубрат Пулев в друго свое интервю. Държим на добрите си отношения със спортистите на България и се грижим за тяхната добра физическа подготовка. Затова ръководството на НСБ е неприятно изненадано от рязко влошилото се отношение на Пулев след проведените разговори с неговия екип за погасяване на задълженията му към спортната база. Искаме да Ви уведомим също, че поради изнесените в публичното пространство твърдения на Кубрат Пулев със заповед на изпълнителния директор на Национална спортна база ЕАД Пламен Манолов е разпоредена комплексна проверка на високопланинския спортен комплекс „Белмекен“. Със същата заповед е назначена и 4-членна комисия, която да извърши в най-кратки срокове одита на спортния обект. Срокът на назначената проверка е 15 дни.

