Георги Иванов ще свири дербито между Монтана и Хебър

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БГ Футбол
Съдийски назначения за мачовете от 20-ия кръг във Втора Лига:
21 февруари, петък 17.30 часа
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Септември
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Александър Костадинов Костадинов
22 февруари, събота 14.00 часа
ФК Струмска слава 1927 - ФК Черноморец Балчик
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Ириней Марчев Бодуров АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Георги Иванов Хаджийски
22 февруари, събота 14.00 часа
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ФК Кариана
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Йосиф Петров Ронков
22 февруари, събота 14.00 часа
Спартак Варна - ФК ЦСКА 1948
ГС: Стефан Демирев Павлов АС1: Мурад Шабан Вели АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев
СН: Стоян Иванов Вътев
22 февруари, събота 14.00 часа
ФК Локомотив 1929 - ФК Ботев Гълъбово
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Петров Георгиев АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Стефан Спасов Иванов
22 февруари, събота 15.00 часа
ПФК Монтана 1921 - Хебър 1918
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Стоян Маринов Алексиев
24 февруари, понеделник 14.00 часа
ПФК Спартак Плевен - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Йордан Иларионов Дурчев
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Ивайло Стоянов ще ръководи дербито между Черно море и Левски (съдийски назначения за мачовете от 22-ия кръг)
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Борисов с първи коментар за грозния скандал пред паметника на Васил Левски с участието на президента
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