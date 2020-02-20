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efbet Лига

Ивайло Стоянов ще ръководи дербито между Черно море и Левски (съдийски назначения за мачовете от 22-ия кръг)

20 февруари 2020 | 15:26 - Обновена
Прочетена 528
Ивайло Стоянов ще ръководи дербито между Черно море и Левски (съдийски назначения за мачовете от 22-ия кръг)
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Ивайло Стоянов ще бъде рефер на дербито от 22-ия кръг на еfbet Лига между тимовете на Черно море и Левски. Главен съдия на битката между ЦСКА-София и Ботев (Пловдив) е Георги Димитров.

Съдийски назначения за мачовете от 22-ия кръг от efbet Лига:

22 февруари, събота 12.00 часа
ПОФК Ботев Враца - ФК Арда
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Атанас Петров Бозев

22 февруари, събота 14.15 часа
ПФК Черно море - ПФК Левски
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Георги Василев Йорданов

22 февруари, събота 16.30 часа
ПФК ЦСКА-София - ПФК Ботев Пловдив
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Петър Николов Джугански АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Георги Крумов Виделов

23 февруари, неделя 12.00 часа
ФК Витоша - ПФК Берое
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Йордан Динков Сталев

23 февруари, неделя 14.15 часа
ПФК Локомотив 1926 - ФК Царско село 2015
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Деница Павлова Крумова

23 февруари, неделя 16.30 часа
ФК Етър - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Николай Йорданов Колев
СН: Константин Делов Писков

24 февруари, понеделник 17.00 часа
ПФК Славия 1913 - ПФК Дунав
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Кирил Петков Йорданов
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Спортни новини		 Прочетена 528

Добави коментар ›› Коментари (4)

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Георги Победоносец
(Гост) 4
отговор
20 февруари 2020 | 16:18

Бфс нарежда резултатите.Сватбата е на хонорар към Левски и Лудогорец. Рейтинг: 1 0

Хаха
(Гост) 3
отговор
20 февруари 2020 | 15:50

Значи бях 100% сигурен че ще сложат тоя рефер.Смешна харийка е футбола в България.Какво ни е кралсвото такова ни е и първенството.Мтел държава Мтел футбол!!!! Рейтинг: 0 1

ББ
(Гост) 2
отговор
20 февруари 2020 | 15:47

Хаиде да им е честито на морето загубата , този ще изгони ирач на морето още първото полувреме и ще ги набута в полето за да може исландчето да вкара макар и с лакти и рога. Рейтинг: 1 1

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                  Деси Фотосесията се чекне в Доминикана на рождения си ден
                
                
                  Деси Фотосесията се чекне в Доминикана на рождения си ден

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
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                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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