Ивайло Стоянов ще ръководи дербито между Черно море и Левски (съдийски назначения за мачовете от 22-ия кръг)

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efbet Лига
Ивайло Стоянов ще бъде рефер на дербито от 22-ия кръг на еfbet Лига между тимовете на Черно море и Левски. Главен съдия на битката между ЦСКА-София и Ботев (Пловдив) е Георги Димитров.
Съдийски назначения за мачовете от 22-ия кръг от efbet Лига:
22 февруари, събота 12.00 часа
ПОФК Ботев Враца - ФК Арда
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Атанас Петров Бозев
22 февруари, събота 14.15 часа
ПФК Черно море - ПФК Левски
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Георги Василев Йорданов
22 февруари, събота 16.30 часа
ПФК ЦСКА-София - ПФК Ботев Пловдив
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Петър Николов Джугански АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Георги Крумов Виделов
23 февруари, неделя 12.00 часа
ФК Витоша - ПФК Берое
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Йордан Динков Сталев
23 февруари, неделя 14.15 часа
ПФК Локомотив 1926 - ФК Царско село 2015
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Деница Павлова Крумова
23 февруари, неделя 16.30 часа
ФК Етър - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Николай Йорданов Колев
СН: Константин Делов Писков
24 февруари, понеделник 17.00 часа
ПФК Славия 1913 - ПФК Дунав
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Кирил Петков Йорданов
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(Гост) 4
отговор
Бфс нарежда резултатите.Сватбата е на хонорар към Левски и Лудогорец. Рейтинг: 1 0
(Гост) 3
отговор
Значи бях 100% сигурен че ще сложат тоя рефер.Смешна харийка е футбола в България.Какво ни е кралсвото такова ни е и първенството.Мтел държава Мтел футбол!!!! Рейтинг: 0 1
(Гост) 2
отговор
Хаиде да им е честито на морето загубата , този ще изгони ирач на морето още първото полувреме и ще ги набута в полето за да може исландчето да вкара макар и с лакти и рога. Рейтинг: 1 1