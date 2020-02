ММА Дъстин Порие: Хабиб ще победи Тони 20 февруари 2020 | 15:08 - Обновена Прочетена 124 0



Неговият колега Нурмагомедов вече има обявена среща и през април ще се бие с Тони Фъргюсън в Бруклин. Миналата година Тони отказа битка с Порие за временната титла, защото имаше психически проблеми. Сега Дъстин вече е изпитал силата на непобедения дагестанец и вярва, че той ще победи Фъргюсън, защото е по-добър от него. Ето каква е прогнозата на "The Diamond" за битката между Хабиб и Тони:

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Dustin Poirier (@dustinpoirier) на Фев 10, 2020 в 9:03 PST

"Мисля, че Хабиб ще победи Тони. Това е ММА и всичко може да се случи, но в крайна сметка мисля, че Хабиб е по-добър от него. Мисля, че щом като Кевин Лий и Дани Кастило успяха да надиграят Тони с борба, то определено и Хабиб ще го направи. Мисля, че Гейджи има уменията, за да запази битка с Хабиб далеч от мрежата. Ако Джъстин държи срещата в центъра на клетката, то лесно ще се изправя, ако бъде съборен. Мисля, че бойци, които са склонни да рискуват и имат умения в борбата могат да създадат проблеми на Хабиб."



