Федерер се оперира, пропуска и "Ролан Гарос"

Рекордьорът по титли от “Големия шлем” Роджър Федерер изненадващо обяви, че се е подложил на операция на дясното коляно в Швейцария и ще се завърне на корта чак за сезона на трева.

BREAKING @rogerfederer has undergone anthroscopic surgery in Switzerland and will miss Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami & the French Open.



"My right knee has been bothering me for a little while... I can't wait to be playing again soon, see you on the grass." pic.twitter.com/DMiDwtPfVe