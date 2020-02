Тенис Григор тренира гол до кръста в Акапулко (снимки) 20 февруари 2020 | 12:13 - Обновена Прочетена 614 0



Малко след пристигането си в курортния град най-добрият български тенисист засне специално видео с послание към феновете преди демонстративния си мач срещу Рафаел Надал. Събраните средства от срещата ще подпомогнат фондацията на испанеца, както и Националната тенис фондация на САЩ, която организира и промотира събитието.

#grigordimitrov is getting ready for Acapulco tournament. pic.twitter.com/cfbHhtUxzT — Yuliya Skerleva (@julkata22) 20 февруари 2020 г. Българинът пази добри спомени от този турнир, след като при дебюта си през 2014 г. вдигна титлата след победи над Маринко Матошевич, Маркос Багдатис, Ернестс Гулбис, Анди Мъри и Кевин Андерсън, Гришо игра в мексиканския град за последно през 2016 г., но тогава отпадна на четвъртфиналите от бъдещия шампион Доминик Тийм след 5:7, 2:6.

#grigordimitrov pic.twitter.com/KLwzmCYFou — Yuliya Skerleva (@julkata22) 20 февруари 2020 г. В предишните дни Григор се готвеше в академията на Рикардо Пиати в италианския град Бордигера. Той ще търси по-добро представяне в Акапулко след последователните си отпадания в ранните кръгове на Откритото първенство на Австралия и турнирите в Монпелие и Ротердам. Той е с 4 загуби в осем мача на сингъл от началото на годината.

