Бокс Охрана разтърва Дионтей Уайлдър и Тайсън Фюри преди реванша (видео + снимки) 20 февруари 2020 | 10:42 - Обновена Прочетена 1887 0



копирано

Дионтей Уайлдър и Тайсън Фюри бяха близо до бой още на пресконференцията преди реванша за титлата в тежка категория на световния боксов съвет (WBC) в MGM Grand в Лас Вегас тази събота (4:00 ч. в неделя наше време, пряко по RING). Въпреки че на предишните медийни събития показваха взаимно уважение, двамата застанаха лице в лице на сцената и започнаха да се блъскат, като трябваше охраната да ги разтърва. Първият мач между двамата през 2018 г. завърши със спорно равенство. Тогава един от съдиите даде победа за Уайлдър, вторият - за Фюри, а третият - равенство. И двамата боксьори все още нямат загуба. Шампионът Уайлдър е с 42 победи (41 с нокаут) и 1 равенство, а Фюри има 29 успеха (20 с нокаут) и 1 равенство. Deontay Wilder and Tyson Fury clash at their press conference, exchanging shoves as it all kicks off in the face-off…



[ @PremierBoxing / @TRBoxing] pic.twitter.com/qY7W0HQj9n — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 19, 2020 Уайлдър заяви, че той е върнал Фюри към големия бокс и се заяде с британеца за психическите му проблеми в миналото. Американецът припомни, че Фюри е бил пристрастен към наркотици, тежеше 180 кг и сам признава, че е мислил за самоубийство. "Не смейте да казвате, че той ме е вкарал в големия бокс. Не забравяйте, че когато се бих с него първия път, той беше пристрастен към кокаина, беше голям колкото къща и мислеше за самоубийство. Не го забравяйте. Аз те върнах в бокса. Аз дадох храна на семейството ти, сега го правя втори път. Не го забравяй!", каза Уайлдър. Фюри побърза да му отговори: "И това беше човекът, когото не успя да биеш? Човек, мислещ за самоубийство? Мислеше си, че ще стигнеш до лесна победа, нали? Само че не се получи: аз се завърнах и ти сритах задника. Дионтей Уайлдър изсипва много глупости. Той може да ми е дал възможност, но аз му осигурих най-големия хонорар в живота и го изкарах на най-голямата сцена в света. Така ли ми благодари? Аз вкарах милиони в сметката му. Дължиш ми всичко." Уайлдър има 10 поредни защити на пояса на WBC, а ако победи Фюри, ще изпревари по този показател идола си Мохамед Али. Ако британецът спечели, той ще стане двукратен световен шампион, а освен това ще вземе единствената титла, която му липсва. Фюри държеше останалите три пояса - на WBA, WBO и IBF, след като сложи край на доминацията на Владимир Кличко през 2015. Впоследствие той оваканти титлите заради депресията и проблемите с наркотиците. Според много специалисти реваншът ще определи истинския №1 в тежка категория. Още при идването си в Лас Вегас, Фюри заяви, че това ще е "най-големият мач в бокса в последните 50 години", като допълни, че последният такъв двубой е бил между Мохамед Али и Джо Фрейзър през 1971 г. Фюри смени треньора си преди реванша. Той се раздели с Бен Дейвисън, с когото се завърна в бокса след почти 3-годишно отсъствие, а сега се готви при Джейвън "Шугърхил" Стюард, племенник на легендарния треньор Еманюел Стюард, който водеше подготовката на боксьори като Ленъкс Люис и Владимир Кличко. "Смених треньора, защото искам да спечеля с нокаут. Това, което направих в предишния мач, не беше достатъчно, но въпреки това смятам, че спечелих. Знам, че няма да ми дадат победа по точки, заради това този път търся нокаута. Ако исках победа по точки, щях да остана с Дейвисън. Дръзко е да се опитваш да бориш огъня с огън, но ще го направя. Ще го пенсионирам. Това е голям мач за него. Виждам, че е изнервен, виждам как сърцето му бие през якето. Той се страхува и ще бъде нокаутиран", каза още Фюри, който ден по-рано се закани "да изтръгне сърцето на съперника си и да му го поднесе". В първия мач Уайлдър свали съперника си в нокдаун два пъти, а в 12-ия рунд си мислеше, че е спечелил с нокаут, но британецът изненадващо се вдигна преди съдията да преброи до 10. Американецът смята, че аркадата, която Фюри получи в последния си мач срещу Ото Валин, ще изиграе роля в реванша. Two minutes of the best Deontay Wilder vs Tyson Fury trash talk from today's final press conference…



[ @PremierBoxing / @TRBoxing] pic.twitter.com/hNBrKlMyKO — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 19, 2020 "Това ще е голям фактор за него. Той мисли за това. Имам шесто чувство, знам каква е енергията от нервите и знам как мирише. Не ми пука изобщо какво говори. Казва, че ще ме нокаутира, но той има възглавници вместо юмруци. Всички знаят, че не може да удря силно", каза Уайлдър, който преди пресконференцията обясни, че "2-годишната му дъщеря удря по-силно от Фюри". Реваншът може да не е последният мач между двамата. В договора за мача има клауза, която позволява на загубилия боксьор да поиска трети мач. Fury: When Bullies Like Wilder Get Bullied, They Fold Every Single Time! https://t.co/fjsfsO01uI pic.twitter.com/2oxMfLv3fV — BoxingScene.com (@boxingscene) February 20, 2020

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1887 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1