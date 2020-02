Ман Сити 1:0 Уест Хам, гледайте тук!

Отборите на Манчестър Сити и Уест Хам играят при 1:0 в среща от 26-ия кръг на Премиър лийг. Гола вкара Родриго Ернандес с глава в 30-ата минута.

За "гражданите" това е първи шампионатен двубой след повече от две седмици. В момента те изостават на 25 точки от водача Ливърпул, а при успех могат да дръпнат с 4 пред третия Лестър. Уест Хам е в зоната на изпадащите и няма победа в последните си 5 мача.

Джосеп Гуардиола направи пет промени в състава в сравнение с гостуването на Тотнъм (0:2). Сред титулярите се появиха Аймерик Лапорт, Бенжамен Менди, Давид Силва, Бернардо Силва и Габриел Жезус. Атаката води Серхио Агуеро, а Рахийм Стърлинг пропуска мача заради контузия.

Няма го и Олександър Зинеченко, който изтърпява наказание. Рияд Марез, Илкай Гюндоган и Фернандиньо са сред резервите.

Мениджърът на Уест Хам Дейвид Мойс не пусна нито един чист типичен нападател от първата минута, а вместо това в предни позиции действаха Робърт Снодграс и Микейл Антонио. Защитата бе съставена от петима, а в средата на терена се разчиташе на Деклан Райс, Томаш Сучек и Марк Нобъл.

На пейката за "чуковете" останаха Пабло Сабалета, Фелипе Андерсон, Мануел Лансини и Себастиан Але.

