Тенис Един опасен съперник по-малко за Григор в Акапулко 19 февруари 2020 | 15:55 - Обновена Прочетена 171 0



копирано



Acapulco update:

OUT: Anderson

IN: Kwon

Next: McDonald — Entry List Updates (@EntryLists) February 19, 2020 От турнира в Акапулко вече се оттегли италианецът Матео Беретини, а французинът Люка Пуй продължава да отлага завръщането си на корта. Сред участниците в турнира е и единственият български тенисист в световния елит Григор Димитров, а най-голямата звезда в тазгодишното издание на надпреварата е Рафаел Надал. Александър Зверев, Стан Вавринка и Джон Иснър са другите най-сериозни имена, които ще се опитат да грабнат трофея, спечелен от Григор през силната за българина 2014 година. Тогава хасковлията победи в невероятно оспорван и драматичен финал именно Кевин Андерсън. Бившият финалист на US Open (2017) и “Уимбълдън” (2018) Кевин Андерсън продължава да се бори с контузии. 33-годишният южноафриканец се оттегли от турнирите в Акапулко, Индиън Уелс и Маями, което означава, че на практика се очаква най-рано да го видим отново в игра по време на клей сезона. Миналата седмица бившият №5 в света игра на турнира в Ню Йорк, но отпадна рано.От турнира в Акапулко вече се оттегли италианецът Матео Беретини, а французинът Люка Пуй продължава да отлага завръщането си на корта. Сред участниците в турнира е и единственият български тенисист в световния елит Григор Димитров, а най-голямата звезда в тазгодишното издание на надпреварата е Рафаел Надал. Александър Зверев, Стан Вавринка и Джон Иснър са другите най-сериозни имена, които ще се опитат да грабнат трофея, спечелен от Григор през силната за българина 2014 година. Тогава хасковлията победи в невероятно оспорван и драматичен финал именно Кевин Андерсън. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 171

1