Ребич: Най-после получих възможност да покажа уменията си

Голмайсторът на Милан Анте Ребич изрази задоволство, че през последните седмици успя да се утвърди като важна част от състава на Стефано Пиоли . През есента той не получаваше малко игрови минути, но от началото на 2020 година започна да играе повече, като се отблагодари с цели 6 попадения за последния месец.

“Най-после имам шанса да играя редовно и да показвам моите умения. За щастие, вече всичко е наред. Никога не ми е било по-трудно в Италия, отколкото в Германия. Просто не получавах подходящите възможности за изява. Когато обаче получа такава, в повечето случаи се възползвам от нея. Златан Ибрахимович? Преди няколко дни моята сестра ми прати изрезка от вестник от 2012 година как казвам, че той ми е любимият играч, а не Ален Бокшич. Истинско удоволствие е да играя с него и да видя неговите класа и опит. Той много ни помага. Звонимир Бобан? Звоне е супер. След всеки мач идва в съблекалнята, за да ни окуражава, понякога дори и на тренировките. Купата? Дори и Ювентус не се намира в чудесен период. Ще ни е трудно да продължим напред, но нищо не е приключило”, заяви Ребич пред хърватския “Далматински портал”.

