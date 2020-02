Венгер предлага промяна в правилото за засада

Директорът на ФИФА по глобалното развитие на футбола Арсен Венгер смята, че има решение на проблема, свързан с правилото за засада, откакто беше въведен ВАР. В много от случаите, когато системата за видео повторения показва, че има засада, става въпрос само за милиметри и това поражда редица дискусии около взетото решение.

“Няма да бъдеш в засада, ако някоя част от твоето тяло, с която можеш да вкараш гол, е на една линия с последния противников защитник дори и останалите части от тялото на нападателя да са в засада. Това ще изясни нещата и така повече няма да има решения, взети на базата на милиметри и част от атакуващия играч, която е по-напред от противниковата защитна линия”, коментира Венгер.

"That will sort it out and you will no longer have decisions about millimetres and a fraction of the attacker being in front of the defensive line."