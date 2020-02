ММА Руснак иска да е шеф на световния бокс 19 февруари 2020 | 11:18 Прочетена 54 0



Umar Kremlev of the Russian Boxing Federation confirmed to media that they have made a bid to host the WBSS cruiserweight final in Sochi and a decision will be made by May 20th. — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 8, 2018

Реномето на Кремльов не е много високо. Той се считаше за близък до бившия президент на АИБА Гафур Рахимов, който беше отстранен под натиск на МОК. Руснакът Умар Кремльов официално обяви своето желание да оглави скандалната Международна боксова асоциация (АИБА). През последните няколко години организацията понесе няколко удара.Международният олимпийски комитет й отне правото да организира квалификациите и олимпийския боксов турнир заради проблеми с управлението и съмнения в корупция сред съдиите.Реномето на Кремльов не е много високо. Той се считаше за близък до бившия президент на АИБА Гафур Рахимов, който беше отстранен под натиск на МОК. 0



