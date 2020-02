Бейзбол ЛеБрон за скандала в МЛБ: Бих бил ши*ано бесен! 19 февруари 2020 | 09:07 Прочетена 542 0



копирано





"Слушайте, знам, че не играя бейзбол, но съм в спорта и знам, че ако някой ме измами, за да спечели титлата, и аз разбера, бих бил ши*бано бесен! Имам предвид неконтролируемо относно това какво щях/бих могъл да направя – написа Джеймс в "Туитър". – Чуй, бейзболен комисионер, вслушай се в твоите играчи, които днес казват колко са отвратени, ядосани, наранени, съкрушени и т. н. от това. Топката е буквално в твоя двор (или трябва да кажа поле) и ти трябва да поправиш това в името на спорта!"



Listen I know I don’t play baseball but I am in Sports and I know if someone cheated me out of winning the title and I found out about it I would be F*^king irate! I mean like uncontrollable about what I would/could do! Listen here baseball commissioner listen to your..... — LeBron James (@KingJames) February 18, 2020 players speaking today about how disgusted, mad, hurt, broken, etc etc about this. Literally the ball() is in your court(or should I say field) and you need to fix this for the sake of Sports! #JustMyThoughtsComingFromASportsJunkieRegardlessMyOwnSportIPlay — LeBron James (@KingJames) February 18, 2020

По този начин ЛеБрон се присъедини към всеобщия хор на недоволство от липсата на фактически наказания за играчите на "астронавтите", участвали в измамната схема през 2017 г. През последните дни открито надигнаха глас бейзболните звезди Коуди Белинджър и Джъстин Търнър от Лос Анджелис Доджърс, загубил Световните серии срещу Хюстън в онзи сезон, Майк Траут от Лос Анджелис Ейнджълс и Аарън Джъдж от Ню Йорк Янкис, завършил тогава втори в гласуването за MVP в Американската лига зад лидера на Астрос Хосе Алтуве.



През уикенда самият Манфред защити решението си да наложи санкции само на клуба (изразяващи се в максималната глоба от $5 млн. и лишаване от правото на избор в първите два кръга от драфта през 2020 и 2021 г.) и част от ръководството (генералният мениджър Джеф Лъноу и мениджърът Ей Джей Хинч получиха едногодишна забрана да работят в МЛБ, а впоследствие бяха и уволнени от собственика Джим Крейн). Комисионерът е убеден, че наказания за отделни играчи не са необходими, нито пък отнемане на титлата от отбора, като дори нарече шампионския трофей просто "парче метал".



Rob Manfred apologized Tuesday for what he called a disrespectful reference to the World Series trophy https://t.co/OVoXbpWNYr — fox8news (@fox8news) February 19, 2020

Заради последната реплика тази нощ Роб Манфред поднесе официални извинения, обяснявайки, че се е изказал твърде образно.



"Искам да се извиня за това – заяви комисионерът на МЛБ на пресконференция в Скотсдейл, Аризона. – Нямам оправдание. Допуснах грешка. Опитвах се да се аргументирам, но трябваше да го направя по по-ефективен начин и още веднъж се извинявам. Ще кажа това: Връчил съм пет трофея от Световните серии. Няма по-велико удоволствие в тази работа от връчването на тази купа. Разбирам какво означава тя и пак казвам, че беше грешка да изричам това, което казах."



Суперзвездата на НБА ЛеБрон Джеймс взе отношение по скандала с кражба на сигнали от Хюстън Астрос в МЛБ. Крилото на Лос Анджелис Лейкърс се обърна директно към комисионера на бейзбола Роб Манфред и го призова "да поправи това в името на спорта"."Слушайте, знам, че не играя бейзбол, но съм в спорта и знам, че ако някой ме измами, за да спечели титлата, и аз разбера, бих бил ши*бано бесен! Имам предвид неконтролируемо относно това какво щях/бих могъл да направя – написа Джеймс в "Туитър". – Чуй, бейзболен комисионер, вслушай се в твоите играчи, които днес казват колко са отвратени, ядосани, наранени, съкрушени и т. н. от това. Топката е буквално в твоя двор (или трябва да кажа поле) и ти трябва да поправиш това в името на спорта!"По този начин ЛеБрон се присъедини към всеобщия хор на недоволство от липсата на фактически наказания за играчите на "астронавтите", участвали в измамната схема през 2017 г. През последните дни открито надигнаха глас бейзболните звезди Коуди Белинджър и Джъстин Търнър от Лос Анджелис Доджърс, загубил Световните серии срещу Хюстън в онзи сезон, Майк Траут от Лос Анджелис Ейнджълс и Аарън Джъдж от Ню Йорк Янкис, завършил тогава втори в гласуването за MVP в Американската лига зад лидера на Астрос Хосе Алтуве.През уикенда самият Манфред защити решението си да наложи санкции само на клуба (изразяващи се в максималната глоба от $5 млн. и лишаване от правото на избор в първите два кръга от драфта през 2020 и 2021 г.) и част от ръководството (генералният мениджър Джеф Лъноу и мениджърът Ей Джей Хинч получиха едногодишна забрана да работят в МЛБ, а впоследствие бяха и уволнени от собственика Джим Крейн). Комисионерът е убеден, че наказания за отделни играчи не са необходими, нито пък отнемане на титлата от отбора, като дори нарече шампионския трофей просто "парче метал".Заради последната реплика тази нощ Роб Манфред поднесе официални извинения, обяснявайки, че се е изказал твърде образно."Искам да се извиня за това – заяви комисионерът на МЛБ на пресконференция в Скотсдейл, Аризона. – Нямам оправдание. Допуснах грешка. Опитвах се да се аргументирам, но трябваше да го направя по по-ефективен начин и още веднъж се извинявам. Ще кажа това: Връчил съм пет трофея от Световните серии. Няма по-велико удоволствие в тази работа от връчването на тази купа. Разбирам какво означава тя и пак казвам, че беше грешка да изричам това, което казах."

Още по темата

0



копирано

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 542

1