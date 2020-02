Сблъсъкът на аутсайдерите

Gian Piero Gasperini urged Atalanta to “respect” Valencia, even without key players, but hints at a possible change of formation for the Champions League knockout round https://t.co/OfNP0Rr0EK #Atalanta #Valencia #UCL #AtalantaValencia #AtalantaVCF pic.twitter.com/jyz6OqCTFT — footballitalia (@footballitalia) February 18, 2020

Шампионска лига, 1/8-финал:

Тази вечер в 22:00 часа отборите на Аталанта Валенсия се изправят един срещу друг в първи сблъсък помежду си от 1/8-финала в Шампионската лига. Двата тима са слагани сред аутсайдерите в турнира и дори много хора останаха изненадани, че достигнаха до този етап. Те обаче напълно заслужиха мястото си на елиминациите, а сега един от тях дори ще направи и още една крачка напред.Аталанта е абсолютен дебютант в Шампионската лига. Италианците започнаха участието си в надпреварата с три тежки поражения в своята група "С" - 0:4 от Динамо (Загреб) , 1:2 от Шахтьор (Донецк) и 1:5 от Манчестър Сити . В онзи момент никой не даваше шанс на играчите на Джан Пиеро Гасперини да продължат напред. В останалите си три мача обаче бергамаските постигнаха 2 победи и 1 равенство и това се оказа достатъчно да се доберат до втората позиция и до място на 1/8-финал.В същото време Валенсия има доста по-сериозен опит в Шампионската лига. "Прилепите" дори имат два финала в турнира през 1999/2000 и 2000/2001 година. Въпреки това тимът не бе слаган сред фаворитите в своята група "Н", където бяха още Аякс Лил . Испанците обаче показаха, че не бива да бъдат подценявани и не само продължиха напред, а дори спечелиха групата с 3 победи, 2 равенства и 1 загуба на сметката си.За Аталанта това ще бъде първи сблъсък с испански отбор в историята.Валенсия има по-богат опит срещу тимове от Апенините. "Прилепите" обаче не могат да се похвалят с особено положителна статистика, като 2 пъти са продължавали и 4 пъти са отпадали в 6-те си сблъсъка срещу италианци на елиминации.Испанците нямат много поводи за оптимизъм преди днешното гостуване. Отборът се намира в лоша форма, като няма победа в последните си 3 двубоя, а също така загуби 3 от последните си 5 гостувания. Друго лошо впечатление прави, че играчи на "Лос Че" са получили впечатляващите 6 червени картона в последните си 13 гостувания, включително и в последните си два мача далеч от дома в Шампионската лига.Домакините от Аталанта нямат никакви проблеми с контузени и наказани за този мач. Рафаел Толой бе под въпрос, но и той вече е възстановен и ще бъде на разположение на Гасперини, който ще може да пусне оптимален състав.При Валенсия положението е доста по-неприятно. Габриел Паулиста е наказан заради червения картон, получен в последния мач с Аякс в груповата фаза. Есекиел Гарай Родриго Морено, Мануел Вайехо Алесандро Флоренци пък са в лазарета. Под въпрос е и участието на Франсис Коклен

Вероятни състави:

Съдия: Майкъл Оливър (Англия)

Начало: 22:00 часа

Голини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Госенс, Гомес, Иличич, СапатаДоменек, Гая, Диакаби, Мангала, Вас, Парехо, Кондогбия, Торес, Солер, Гедеш, Гомес Джузепе Меаца ", Милано

