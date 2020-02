Марица завърши с драматична победа над Уралочка в ШЛ (видео + галерия)

Най-полезна за Марица стана Александра Миланова с 19 точки (5 блока!, 1 ас, 30% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане) за победата.

Кремена Каменова (2 блока, 1 ас, 36% ефективност в атака и 24% позитивно посрещане) и Емилия Димитрова (35% ефективност в атака) пък добавиха по 17 точки за успеха.

Волейболният първенец на България Марица (Пловдив) завърши с изключително драматична победа участието си в най-престижния европейски клубен турнир - Шампионската лига за жени. Момичетата на Иван Петков се наложиха много трудно над руския Уралочка-НТМК (Екатеринбург) с 3:2 (25:19, 21:25, 25:17, 22:25, 20:18) в последния си мач от Група Е на турнира, игран тази вечер пред невероятните близо 4500 зрители в зала "Колодрума" в Пловдив.

Старши треньор: МИХАИЛ КАРПОЛ.

