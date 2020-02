Зимни спортове Норвежки триумф в спринта във "FIS Ски Тур 2020" 18 февруари 2020 | 19:40 Прочетена 133 0



Така той записа осма победа за сезона и 35-а в кариерата си. Втори на 2.39 секунди завърши Федерико Пелегрино (Италия), а трети на 3.70 секунди се нареди Рено Же (Франция). Норвежецът Паал Голдберг се нареди четвърти на 14.46 секунди. Лидерът в генералното класиране за сезона Александър Болшунов (Русия) завърши осми.

PELLEGRINO SECONDO!



Solo un devastante Klaebo batte l'azzurro nella sprint di Are#EurosportSCI | #SkiTour pic.twitter.com/xuAbGRM0nM — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 18, 2020

Той отпадна на полуфиналите, след като беше препънат от норвежеца Симен Крюгер и двамата паднаха и загубиха много време. Голдберг запази първото си място в подреждането за "FIS Ски Тур 2020" с 1:06:37 час. Болшунов е втори на 23 секунди, следван от Шур Рьоте (Норвегия) на 42 секунди зад лидера. В генералното класиране за Световната купа след 26 от 40 състезания Болшунов е на върха с 1760 точки, следван от Клаебо с 1278 точки и Рьоте с 992 точки.



Норвежките доминираха изцяло в надпреварата при жените и окупираха местата на подиума. Лидерката в генералното класиране за Световната купа Терезе Йохауг триумфира на финала с време 2:27.56 минути, като записа първи успех в кариерата си в спринтовата дисциплина. С успеха си днес тя вече има общо 69 победи, 16 от които през този сезон. Втора на 1.73 секунда завърши Хейди Венг, а трета на 2.47 секунди остана Астрид Якобсен.

#FIScrosscountry WCup #Are

sprint M

1 Johannes #Klæbo

2 Federico #Pellegrino

3 Renaud Jay

4 Paal Golberg

5 Lucas Chanavat

6 Erik Valnes pic.twitter.com/rKpK9Lukn9 — SportRisultati (@SportRisultati) February 18, 2020

