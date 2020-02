Тенис И шампионката на Australian Open отпадна рано в Дубай 18 февруари 2020 | 19:37 Прочетена 152 0



“I’m so happy with my win today!”



Elena Rybakina reflects on her stunning @DDFTennis victory over Kenin. pic.twitter.com/KUZr7MNEkV — WTA (@WTA) February 18, 2020 В първия си мач от WТА тура след триумфа си на "Мелбърн Парк" в началото на месеца Кенин започна добре и след ранен пробив взе инициативата. Тя сервираше за първия сет при 5:4, но се пропука и позволи на съперничката си да изравни. В последвалия тайбрек обаче Кенин все пак надделя след серия от пет поредни точки.

Elena Rybakina advances to the @DDFTennis second round!



