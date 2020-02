Зимни спортове Нов страхотен успех на Милена Тодорова на СП! Втора титла за Доротея Вирер 18 февруари 2020 | 16:53 - Обновена Прочетена 697 0



Българката допусна 2 грешки в стрелбата и финишира на 2:34.3 минути след шампионката Доротея Вирер.



Това е трето класиране на Милена Тодоров в първите 30 на шампионата на планетата в Италия.

Така 22-годишната Тодорова, която се нареди 18-а в преследването в Антхолц, се класира за масовия старт в неделя.



Още две българки участваха в състезанието. Даниела Кадева е на 36-о място с две пропуснати мишени и изоставане от 4:16.7 минути, а Дафинка Коева е 65-а с четири грешки и пасив от 6:39.7 минути. Шампионската титла грабна победителката от преследването Доротея Вирер от Италия, която допусна 2 грешки в стрелбата и измина дистанцията за 43:07.7 минути. Seems like it was a finish of a new world champion in #antholz2020! Do you think somthing will change in the top 3? Join us live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/PMZRvTUbUE — IBU World Cup (@IBU_WC) February 18, 2020 Носителката на Световната купа за миналия сезон Доротея Вирер спечели втора титла пред родна публика на световното първенство по биатлон в италианския зимен център Антхолц. Вирер, която стана първа в преследването на 10 км преди два дни, днес триумфира в индивидуалната дисциплина на 15 км.



Италианката измина трасето за 43:07.7 минути и допусна две грешки в четирите си стрелби. Вирер завоюва общо трети медал от шампионата след среброто в смесената щафета. За нея това е трета световна титла в кариерата след тази в масовия старт от миналата година.



"Беше странно, защото направих глупави грешки в началото. Но бях уверена в себе си, защото ските вървяха добре. Бях нервна на последната стрелба, защото знаех как върви състезанието. Беше трудно", каза италианката след финала.



CUORE DOROOOOO



Dopo l’inseguimento, è oro mondiale anche nell'individuale: Dorothea Wierer stratosferica ad Anterselva! #EurosportBIATHLON | #Antholz2020 pic.twitter.com/fWuEJD8DJe — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 18, 2020 Втора само на 2.2 секунди с една пропусната мишена в последната си стрелба се класира германката Ванеса Хинц, която направи силно състезание. Трета завърши световната шампионка в спринта от Анхолц Марте Олсбу Рьозеланд (Норвегия) на 15.8 секунди с две грешки в стрелбата. За норвежката това е четвърти медал от шампионата, след като тя взе златото със смесената щафета и в спринта, както и бронз в преследването. Олимпийската шампионка и защитаваща титлата си от Йостерсунд 2019 Хана Йоберг (Швеция) остана четвърта с две грешки и пасив от 38.7 секунди. Само една биатлонистка от общо 100 стартирали повали всичките 20 мишени в състезанието - Галина Вишневска от Казахстан, която завърши девета с пасив от 1:31.4 минута.



Състезанието е валидно и за Световната купа. В генералното класиране след 16 от общо 24 старта за сезона води Доротея Вирер (Италия) с 665 точки, пред Тирил Екхоф (Норвегия) с 571 точки и Хана Йоберг (Швеция) с 565 точки.



Милена Тодорова е 53-а с 63 точки, а Даниела Кадева е 88-а с 5 точки.

Индивидуалната дисциплина на 20 км за мъже е утре от 15.15 часа.



Крайно класиране в индивидуалната дисциплина на 15 км за жени на световното първенство по биатлон:

1. Доротея Вирер (Италия) - 43:07.7 минути (1+1+0+0 грешки в стрелбата)

2. Ванеса Хинц (Германия) - на 2.2 секунди (0+0+0+1)

3. Марте Олсбу Рьозеланд (Норвегия)- на 15.8 секунди (0+1+0+1)

4. Хана Йоберг (Швеция) - на 38.7 секунди (1+0+0+1)

5. Франциска Пройс (Германия) - на 1:03.4 минута (2+0+0+0)

6. Моника Хойниш (Полша) - на 1:10.1 минута (0+0+0+2)

- - -

17. Милена Тодорова (България) - на 2:34.3 минути (0+2+0+0)

36. Даниела Кадева (България) - на 4:16.7 минути (2+0+0+0)

