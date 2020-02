Тенис Изненади в Дубай, шампионките от последните три години отпаднаха 18 февруари 2020 | 15:54 Прочетена 235 0



Шампионката от 2017 и 2018 година и номер 3 в схемата Елина Свитолина (Украйна) пък загуби с 1:6, 2:6 от Дженифър Брейди (САЩ) за час. Шестата в света Свитолина продължи колебливото си представяне през годината, като допусна четвърто поражение в осем мача през сезона досега.



"Все още не мога да разбера какво става с играта ми, какво още трябва да добавя, за да прогресирам. Трудно е да определя едно нещо. Мисля, че всичко трябва да се събере, да бъда по-силна психически, в по-добра физическа форма. Работя здраво, но може би нещо не е наред в този момент. С екипа ми ще се опитаме да намерим проблема, за да се почувствам отново по-добре и да заиграя по-силно", коментира Свитолина.

“I stayed positive, even at 0-5!”@NastiaPav reflects on an incredible @DDFTennis victory. pic.twitter.com/njKqGdsePI — WTA (@WTA) February 18, 2020 52-ата в света Брейди постигна втори успех над състезателка от Топ 10, след като в Бризбън през януари победи и водачката в класацията на WТА Ашли Барти (Австралия). Американката ще играе във втория кръг срещу финалистката от "Ролан Гарос" Маркета Вондроушова (Чехия). Защитаващата титлата си Белинда Бенчич (Швейцария) отпадна в първия кръг на силния турнир по тенис на твърди кортове в Дубай. Поставената под номер 4 Бенчич загуби от рускинята Анастасия Павлюченкова с 6:1, 1:6, 1:6 за час и половина игра. 22-годишната швейцарка, която е четвърта в световната ранглиста, започна силно мача и взе убедително първия сет, след което поведе с пробив на старта и на втория. Интересното е, че първите 19 точки в срещата бяха спечелени от швейцарката. Последва силна серия от девет поредни гейма за Павлюченкова, която беше в основата на обрата.Шампионката от 2017 и 2018 година и номер 3 в схемата Елина Свитолина (Украйна) пък загуби с 1:6, 2:6 от Дженифър Брейди (САЩ) за час. Шестата в света Свитолина продължи колебливото си представяне през годината, като допусна четвърто поражение в осем мача през сезона досега."Все още не мога да разбера какво става с играта ми, какво още трябва да добавя, за да прогресирам. Трудно е да определя едно нещо. Мисля, че всичко трябва да се събере, да бъда по-силна психически, в по-добра физическа форма. Работя здраво, но може би нещо не е наред в този момент. С екипа ми ще се опитаме да намерим проблема, за да се почувствам отново по-добре и да заиграя по-силно", коментира Свитолина.52-ата в света Брейди постигна втори успех над състезателка от Топ 10, след като в Бризбън през януари победи и водачката в класацията на WТА Ашли Барти (Австралия). Американката ще играе във втория кръг срещу финалистката от "Ролан Гарос" Маркета Вондроушова (Чехия).

