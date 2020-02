ММА Галавечер на ONE ще бъде без зрители заради коронавируса 18 февруари 2020 | 14:43 Прочетена 128 0



копирано





Това е поредната мярка, която организацията предприема заради коронавируса. Едно от техните събития, което беше обявено за Китай през април вече беше преместено в Индонезия във връзка с коварния вирус. По официална информация в Сингапур има 77 случая на заразени с коронавирус и явно това е накарало Ситйодтонг да вземе тази извънредна мярка. Ето какво сподели той в социалните мрежи: В светлината на ситуацията с коронавируса в Сингапур, аз взех решение да превърна ONE:



King of the Jungle на 28 февруари в затворено събитие. Залата в Сингапур няма да бъде отворена за широката публика, но събитието ще продължи зад затворени врати, както е планирано на живо във всички телевизионни и цифрови платформи в 150+ страни по света. Ако сте закупили билети, за да присъствате на събитието в Сингапур, ще получите пълно възстановяване на парите. Гледайте събитието на живо по телевизията от уюта на дома си на 28 февруари!



Главната битка за ONE: King of the Jungle ще бъде в категория атом при жените. Шампионката Стамп Файртекс залага титлата си в кикбокса срещу Жанет Тод.



mma.bg ONE Championship ще продължи напред със следващата си бойна карта, насрочена за Сингапур на 28 февруари, но шоуто ще се проведе зад затворени врати, без да присъстват фенове поради епидемията от коронавирус. Основателят на организацията Чатри Ситйодтонг сподели новината в своя акаунт в социалните мрежи и обеща, че ще върнат парите на всички, които вече са закупили билети.Това е поредната мярка, която организацията предприема заради коронавируса. Едно от техните събития, което беше обявено за Китай през април вече беше преместено в Индонезия във връзка с коварния вирус. По официална информация в Сингапур има 77 случая на заразени с коронавирус и явно това е накарало Ситйодтонг да вземе тази извънредна мярка. Ето какво сподели той в социалните мрежи: В светлината на ситуацията с коронавируса в Сингапур, аз взех решение да превърна ONE:King of the Jungle на 28 февруари в затворено събитие. Залата в Сингапур няма да бъде отворена за широката публика, но събитието ще продължи зад затворени врати, както е планирано на живо във всички телевизионни и цифрови платформи в 150+ страни по света. Ако сте закупили билети, за да присъствате на събитието в Сингапур, ще получите пълно възстановяване на парите. Гледайте събитието на живо по телевизията от уюта на дома си на 28 февруари!

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 128

1