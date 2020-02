Тенис 16-годишен блесна с победа в турнир от сериите АТР 500! 18 февруари 2020 | 13:05 - Обновена Прочетена 594 0



16-годишният испанец Карлос Алкарас Гарфия записа историческата си първа победа на ниво АТР, след като се възползва идеално от получената “уайлд кард” за тенис турнира от сериите АТР 500 в Рио и победи далеч по-опитния си сънародник Алберт Рамос-Виньолас със 7:6(2), 4:6, 7:6(2). 16 YEARS OLD



Introducing Carlos Alcaraz, coached by former World No. 1 Juan Carlos Ferrero, who last night won his first ever ATP match



The first player born in 2003 to win at tour-level



: @TennisTV | @RioOpenOficial pic.twitter.com/D3zCFrZ6Cz — ATP Tour (@atptour) February 18, 2020 Любопитното е, че изтощаващият двубой продължи 3 часа и 37 минути и приключи в 3 часа сутринта местно време. Алкарас е 406-и в световната ранглиста и е трениран от бившия номер 1 в света Хуан Карлос Фереро, като вече има репуация на ниво “Чалънджър”. Миналата година той надви Яник Синер в Аликанте, ставайки първият играч, роден през 2003 година, записвал успех на това ниво. Сега той е първият с победа на ниво АТР. Социалните профили на АТР отчетоха, че 2003-а е годината, в която треньорът му Фереро се изкачи на върха в световната ранглиста. HOW



Carlos Alcaraz, remember the name. 16-years-old and already special.#RioOpen pic.twitter.com/6uuNdfJbCu — Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2020 Срещу Рамос-Виньолас, който беше първият му опонент от топ 100, Алкарас демонстрира добър бекхенд с много топспин, както и надежден форхенд. Следващият му опонент ще бъде аржентинския квалификант Федерико Кория, който пък спаси два мачбола и изненадващо елиминира един от най-обещаващите младоци в АТР тура Корентен Муте с 1:6, 7:6(1), 7:6(3).

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 594

