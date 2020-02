Американски футбол Идва ли краят на ерата "Брейди в Пейтриътс"? 18 февруари 2020 | 12:32 Прочетена 286 0



На 16 март - само по-малко от месец - легендарният куотърбек на Ню Инглънд Пейтриътс Том Брейди ще ще може да влиза в преговори за контракт с други от франчайзите (отборите) в Националната футболна лига (НФЛ). Year 20 and still slinging it. @TomBrady's top 10 throws from last season! pic.twitter.com/bvoKmjjz8H — NFL (@NFL) February 15, 2020 ЕSPN информира, че все още няма прогрес в разговорите с Пейтриътс, където Брейди изкара цялата си 20-годишна досега кариера. На 18 март официално започва периодът, в който свободните агенти ще могат да подписват договори с който франчайз пожелаят, а два дни по-рано те имат разрешение да стартират преговори. Според най-големите медии в САЩ “патриотите” са склонни да предложат 30 милиона долара годишно на знаменития куотърбек, но той самият желае уверение, че ще получи адекватни подкрепления в авангарда на тима, за да може да атакува безпрецедентен седми шампионски пръстен от Супербоул. The Raiders reportedly are getting ready to offer Tom Brady $60 million over two years https://t.co/9GiGyuiulZ — ProFootballTalk (@ProFootballTalk) February 15, 2020 Най-заинтересовани от ситуацията около Брейди, с изключение на Пейтриътс, са Лас Вегас Рейдърс, Лос Анджелис Чарджърс и Индианаполис Колтс. Рейдърс са готови да му предложат 60 милиона за две години. В кариерата си куотърбекът е спечелил над 235 милиона от заплати, а към днешна дата не е дал индикации какво решение ще вземе за бъдещето си.

