Бейзбол Букмейкър очаква канонада по батерите на Астрос 18 февруари 2020 | 09:30 0



копирано





Още повече че редица играчи и треньори на противникови отбори изразиха публично недоволство от безпардонното поведение на Хюстън. Някои нескрито намекнаха, че ще намерят начин за възмездие. Наложи се дори новият мениджър на Астрос Дъсти Бейкър да поиска от лигата превантивна защита за бейзболистите си.



The bets are in response to the @astros cheating scandal and the turbulent off-season for the team. https://t.co/lZlfCElfoU — FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) February 18, 2020

"Разчитам на Мейджър лийг да опита да спре това планирано отмъщение, за което чувам. В повечето случаи в живота човек бива порицаван, когато прави нещо преднамерено. Просто се надявам лигата да спре това, преди някой да е пострадал", заяви Бейкър пред репортери в събота.



Ден по-късно комисионерът на МЛБ Роб Манфред обяви, че "независимо от ситуацията с Хюстън" планира да увеличи наказанията за умишлено хвърляне срещу батерите. "Просто не е приемливо да демонстрираш яда си срещу Астрос, като излагаш някого физически на риск. Недопустимо е", категоричен беше той.



Houston Astros hit by pitch props from @WilliamHillUS for the 2020 MLB regular season:



* Odds subject to change. pic.twitter.com/QHFgAgTWLD — Covers (@Covers) February 18, 2020

През 2019 г. средният брой уцелени батери (HBP) в един тим е бил 66,1, а конкретно при Хюстън Астрос бройката е 66. Най-много ударени батери миналата година е имал Ню Йорк Метс (95), а най-малко – Колорадо Рокис (43). Абсолютният рекорд в съвременната история на Висшата лига е 103 HBP на Кливланд Индиънс през 2008 г.



Сега американският филиал на "Уилям Хил" определи коефициент 5.50 за 101-110 уцелени батери на Хюстън през 2020 г. Залози за над 150 ударени батери на Астрос този сезон се приемат при ставка 201.00.



Британската заложна къща "Уилям Хил" определи граница от "под/над" 83,5 батери на Хюстън Астрос, които ще бъдат уцелени с топката от противниковите питчери през новия сезон в МЛБ. През последните пет първенства (2015-2019) само девет отбора са били удряни 84 пъти или повече, но букмейкърът очаква "специално отношение" към "астронавтите" заради неотшумяващия скандал с откраднати сигнали в шампионския сезон на тима през 2017 г.Още повече че редица играчи и треньори на противникови отбори изразиха публично недоволство от безпардонното поведение на Хюстън. Някои нескрито намекнаха, че ще намерят начин за възмездие. Наложи се дори новият мениджър на Астрос Дъсти Бейкър да поиска от лигата превантивна защита за бейзболистите си."Разчитам на Мейджър лийг да опита да спре това планирано отмъщение, за което чувам. В повечето случаи в живота човек бива порицаван, когато прави нещо преднамерено. Просто се надявам лигата да спре това, преди някой да е пострадал", заяви Бейкър пред репортери в събота.Ден по-късно комисионерът на МЛБ Роб Манфред обяви, че "независимо от ситуацията с Хюстън" планира да увеличи наказанията за умишлено хвърляне срещу батерите. "Просто не е приемливо да демонстрираш яда си срещу Астрос, като излагаш някого физически на риск. Недопустимо е", категоричен беше той.През 2019 г. средният брой уцелени батери (HBP) в един тим е бил 66,1, а конкретно при Хюстън Астрос бройката е 66. Най-много ударени батери миналата година е имал Ню Йорк Метс (95), а най-малко – Колорадо Рокис (43). Абсолютният рекорд в съвременната история на Висшата лига е 103 HBP на Кливланд Индиънс през 2008 г.Сега американският филиал на "Уилям Хил" определи коефициент 5.50 за 101-110 уцелени батери на Хюстън през 2020 г. Залози за над 150 ударени батери на Астрос този сезон се приемат при ставка 201.00.

Още по темата

0



копирано

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 39

1