Тенис Клайстерс отстъпи пред Мугуруса при завръщането си 17 февруари 2020 | 19:44 - Обновена 0



копирано

Ким Клайстерс се завърна в професионалния тенис с по-скоро очаквано поражение. 36-годишната белгийка, бивша №1 в света и носителка на 4 титли от “Големия шлем”, загуби с 2:6, 6:7 (6) от друга бивша лидерка в ранглистата на WTA Гарбинье Мугуруса в мач от първия кръг на силния турнир в Дубай. .@Clijsterskim sets up a nice down-the-line forehand #DDFTennis pic.twitter.com/oNB9OL7Wu3 — WTA (@WTA) February 17, 2020 Мугуруса се включи късно в турнира с “уайлд кард” и първоначално трябваше да играе с украинката Елина Свитолина, но отказването на нидерландката Кики Бертенс наложи промени в схемата и Мугуруса се изправи срещу Клайстерс.

Stunning backhand from @GarbiMuguruza #DDFTennis pic.twitter.com/eDpyAEaoWS — WTA (@WTA) February 17, 2020 За белгийката това бе първи мач от близо осем години. Клайстерс за втори път се завръща в професионалния тенис. Тя първоначално се оттегли през 2007 година, за да се омъжи и да роди първото си дете, а през 2009 се завърна. Тя спечели 3 от 4-те си титли от “Големия шлем” след завръщането си, но сложи за втори път край на кариерата си след US Open 2012. Сега тя отново се завърна, като получи “уайлд кард” от организаторите на турнира в Дубай, въпреки че първоначалните й планове бяха да играе на Australian Open. Контузия обаче отложи завръщането на белгийката. Just listen to this crowd @Clijsterskim saves 2 break points and eventually holds serve.#DDFTennis pic.twitter.com/TfoWhd0NJW — WTA (@WTA) February 17, 2020 Днес Клайстерс не успя да се противопостави сериозно на съперничката си в първия сет, в който финалистката на Australian Open Мугуруса направи пробив още в първия гейм. Тя реализира и пробив за 5:2, след което се измъкна от 0:40 и сложи край на първата част. What a match @GarbiMuguruza advances to the next rount after defeating former World No.1 Kim Clijsters, 6-2, 7-6(6) #DDFTennis pic.twitter.com/4YUp3AzPNf — Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) February 17, 2020 Вторият сет бе доста по-различен и Клайстерс показа, че неслучайно е голяма шампионка. Белгийката навакса изоставане от 0:3 и два пробива, а в тайбрека поведе с 2:0. Поставената под №9 испанка обаче направи обрат до 4:2 точки и с 8:6 затвори срещата с втория си мачбол. Мугуруса се включи късно в турнира с “уайлд кард” и първоначално трябваше да играе с украинката Елина Свитолина, но отказването на нидерландката Кики Бертенс наложи промени в схемата и Мугуруса се изправи срещу Клайстерс.Днес Клайстерс не успя да се противопостави сериозно на съперничката си в първия сет, в който финалистката на Australian Open Мугуруса направи пробив още в първия гейм. Тя реализира и пробив за 5:2, след което се измъкна от 0:40 и сложи край на първата част.Вторият сет бе доста по-различен и Клайстерс показа, че неслучайно е голяма шампионка. Белгийката навакса изоставане от 0:3 и два пробива, а в тайбрека поведе с 2:0. Поставената под №9 испанка обаче направи обрат до 4:2 точки и с 8:6 затвори срещата с втория си мачбол. 0



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 1071

1