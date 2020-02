ММА Димитриъс Джонсън ще се пенсионира в ONE след 5 години 17 февруари 2020 | 16:20 0



копирано

Легендарният шампион Димитриъс Джонсън се наслаждава на времето си в азиатската организация ONE Championship и планира да се пенсионира при тях. 33-годишния боец спечели турнира в категория муха и през април ще се бие срещу шампионът Адриано Мораес за безспорната титла в категорията. Двамата ще мерят сили на ONE Championship: Reign of Dynasties в Индонезия.



Първоначално битката беше планирана за Китай, но от ONE преместиха събитието заради проблемите с коронавируса. Джонсън е в серия от 3 поредни победи и все още няма загуба в ONE. Тoй е с рекорд 30-3-1 в ММА и си дава още 5 години в бойните спортове. Ето какво сподели "Mighty Mouse" за бъдещите си планове:



"Ще се пенсионирам в ONE Championship. Това ще бъде моята последна организация. Обичам тази организация. Обичам всичко, за което се борят, обичам как се грижат за спортистите, така че това е последната ми (организация). Опитвам да постигна успех в Азия и ще бъде страхотно да спечеля златото. Ако не го спечеля, то тогава ще опитам да се представям грандиозно. През годините хората в Северна Америка искаха от мен да се бия при тях, за да ме гледат на живо.



Сега го правя и им давам това, което искаха. Давам си още пет години в ММА. Всичко зависи от тялото, нали? Сега съм на 33 години и миналата година се бих два пъти. Искам и тази година да е така. Ще продължа да се бия, докато съм здрав. Ако започна да губя с нокаут, то тогава ще спра, защото няма да си заслужава. Просто съм реалист. Ще бъда на 38 години след 5 години в ONE. На 38-39 години ще се оттегля, ако всичко е наред."



mma.bg Димитриъс Джонсън"Ще се пенсионирам в ONE Championship. Това ще бъде моята последна организация. Обичам тази организация. Обичам всичко, за което се борят, обичам как се грижат за спортистите, така че това е последната ми (организация). Опитвам да постигна успех в Азия и ще бъде страхотно да спечеля златото. Ако не го спечеля, то тогава ще опитам да се представям грандиозно. През годините хората в Северна Америка искаха от мен да се бия при тях, за да ме гледат на живо.Сега го правя и им давам това, което искаха. Давам си още пет години в ММА. Всичко зависи от тялото, нали? Сега съм на 33 години и миналата година се бих два пъти. Искам и тази година да е така. Ще продължа да се бия, докато съм здрав. Ако започна да губя с нокаут, то тогава ще спра, защото няма да си заслужава. Просто съм реалист. Ще бъда на 38 години след 5 години в ONE. На 38-39 години ще се оттегля, ако всичко е наред."

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 101

1