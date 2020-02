Кауай Ленард се нареди до Майкъл Джордан с историческо постижение

Суперзвездата на Лос Анджелис Клипърс Кауай Ленард записа името си редом до това на легендарния Майкъл Джордан. Ленард бе избран за MVP (най-ценен играч) на Мача на звездите, който се проведе снощи в Чикаго. Така крилото вече може да се похвали, че е бил Защитен играч на годината в НБА, MVP на Финала на НБА и MVP на Мача на звездите. Единственият друг играч, печелил всички тези отличия в кариерата си е Майкъл Джордан.

