Уудуърд дал 15 минути на Борнемут, за да приемат офертата за Кинг

"Имате 15 минута да ни кажете дали приемате. В противен случай ще привлечем играч от Китай". Според The Athletic точно такива са били думите на Уудуърд към Блейк.



Самият Джошуа Кинг наскоро призна, че е останал много разораван от това, че трансферът му в Юнайтед се е провалил. Упреците към клуба от " Вицепрезидентът на Манчестър Юнайтед Ед Уудуърд е дал само 15 минути на ръководството на Борнемут , за да приеме офертата от 25 милиона паунда за Джошуа Кинг . Според The Athletic босът на "червените дяволи" е поставил такъв ултиматум на изпълнителния директор Нийл Блейк, за да постави под напрежение Борнемут. Уудуърд е добавил, че ако офертата на бъде приета в този срок, то Манчестър Юнайтед ще вземе под наем Одион Игало от Шанхай Шенхуа, както в крайна сметка се и случи."Имате 15 минута да ни кажете дали приемате. В противен случай ще привлечем играч от Китай". Според The Athletic точно такива са били думите на Уудуърд към Блейк.Самият Джошуа Кинг наскоро призна, че е останал много разораван от това, че трансферът му в Юнайтед се е провалил. Упреците към клуба от " Олд Трафорд " бяха, че клубът не е вдигал офертата с още пет милиона, които са искали от Борнемут. Според днешната информация обаче от Манчестър Юнайтед явно са отправили конкретна оферта и много ясно са дали да се разбере, че ако тя не бъде приета, няма да вдигат предложението си.

ВАСИЛ СУМРАЧКИ редактор - отдел "Футбол"

