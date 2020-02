Играчите, достигнали върхово класиране тази седмица

Шестима тенисисти от топ 100 в световната ранглиста по тенис при мъжете и шест състезателки при дамите достигнаха върхово класиране в кариерите си тази седмица.

При мъжете това са:

14 (място в ранглистата) - Андрей Рубльов

25. Кристиан Гарин

31. Даниел Еванс

34. Каспер Рууд

68. Яник Синер

71. Джеймс Дъкуърт

Is monday new tennis rankings!



6 New Carrer high on the @atptour top :



14 Rublev

25 Garin

31 Evans

34 Casper Ruud

68 Sinner

71 Duckworth



Congratulations guys! pic.twitter.com/J1IKcvP9Fd