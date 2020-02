Бейзбол МЛБ ограничава достъпа на отборите до видео на живо 17 февруари 2020 | 09:19 0



копирано





"Без съмнение ще въведем нова политика още преди сезон 2020 да е започнал – заяви юристът в интервю за ESPN. – Не отричам, че видеото може да ти помогне да се представиш по-добре, ако можеш да го гледаш по време на игра. Но например голфърът не може да реши на шеста дупка, че иска да отиде да погледне суинга си. Ще трябва да живеем с по-малко видео на живо в дъгаута и съблекалнята."



MLB commissioner Rob Manfred told @karlravechespn the league plans to lessen in-game use of video by players and will mete out more severe discipline for pitchers who intentionally throw at hitters. Much more on the fallout from the sign-stealing scandal: https://t.co/Z7fP5jsnMP — Jeff Passan (@JeffPassan) February 16, 2020

Манфред коментира и надигащите се все по-шумни призиви за отнемане на титлата на Хюстън от 2017 г. и налагане на персонални наказания на играчите на "астронавтите", замесени в измамната схема. Относно обявяването на служебен шампион той заяви:



"Това беше тема на една много задълбочена дискусия между мен и най-висшите хора от ръководството на Мейджър лийг. Такова нещо не се е случвало никога в бейзбола. Вярвам, че прецеденти се раждат, но трябва да имаш много добра причина. Докладът даде на хората много ясна представа какво се е случило и всеки може да направи свое собствено заключение. Идеята да сложим звездичка на 2017 г. или да поискаме обратно парче метал изглежда като безполезно действие. Хората винаги ще знаят, че в онзи сезон се е случило нещо различно."



"The 2017 World Series will always be looked at different "



Rob Manfred says he considered stripping the Astros of the World Series, but ultimately decided against it pic.twitter.com/ppGHxmofWY — SNY (@SNYtv) February 16, 2020

Колкото до санкциониране на отделни бейзболисти, Манфред беше категоричен:



"Да, разбирам реакциите. Разбирам желанието на хората играчите да платят цената за случилото се. Вероятно в един перфектен свят щеше да има наказания. Но ние приключихме там, където приключихме, с единственото намерение да извадим на показ фактите, така че хората да бъдат информирани."



Комисионерът на МЛБ допълни, че до края на тази седмица се очаква лигата да публикува резултатите от разследването срещу шампиона за 2018 г. Бостън Ред Сокс и да излезе с официално становище дали "червените чорапи" също са прилагали схемата с кражба на сигнали от противниковите отбори на път към титлата. Клубът вече уволни треньора Алекс Кора, заподозрян за съучастие в измамата като коуч на Астрос през 2017 г. и като мениджър на Ред Сокс година по-късно.



Достъпът на отборите от МЛБ до телевизионното излъчване на мачовете в реално време ще бъде ограничен. Това обяви комисионерът на лигата Роб Манфред като част от мерките, които ще бъдат взети след грандиозния скандал, разкрил електронна кражба на сигнали от страна на Хюстън Астрос през 2017 г."Без съмнение ще въведем нова политика още преди сезон 2020 да е започнал – заяви юристът в интервю за ESPN. – Не отричам, че видеото може да ти помогне да се представиш по-добре, ако можеш да го гледаш по време на игра. Но например голфърът не може да реши на шеста дупка, че иска да отиде да погледне суинга си. Ще трябва да живеем с по-малко видео на живо в дъгаута и съблекалнята."Манфред коментира и надигащите се все по-шумни призиви за отнемане на титлата на Хюстън от 2017 г. и налагане на персонални наказания на играчите на "астронавтите", замесени в измамната схема. Относно обявяването на служебен шампион той заяви:"Това беше тема на една много задълбочена дискусия между мен и най-висшите хора от ръководството на Мейджър лийг. Такова нещо не се е случвало никога в бейзбола. Вярвам, че прецеденти се раждат, но трябва да имаш много добра причина. Докладът даде на хората много ясна представа какво се е случило и всеки може да направи свое собствено заключение. Идеята да сложим звездичка на 2017 г. или да поискаме обратно парче метал изглежда като безполезно действие. Хората винаги ще знаят, че в онзи сезон се е случило нещо различно."Колкото до санкциониране на отделни бейзболисти, Манфред беше категоричен:"Да, разбирам реакциите. Разбирам желанието на хората играчите да платят цената за случилото се. Вероятно в един перфектен свят щеше да има наказания. Но ние приключихме там, където приключихме, с единственото намерение да извадим на показ фактите, така че хората да бъдат информирани."Комисионерът на МЛБ допълни, че до края на тази седмица се очаква лигата да публикува резултатите от разследването срещу шампиона за 2018 г. Бостън Ред Сокс и да излезе с официално становище дали "червените чорапи" също са прилагали схемата с кражба на сигнали от противниковите отбори на път към титлата. Клубът вече уволни треньора Алекс Кора, заподозрян за съучастие в измамата като коуч на Астрос през 2017 г. и като мениджър на Ред Сокс година по-късно.

Още по темата

0



копирано

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 149

1