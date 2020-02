Отборът на ЛеБрон спечели Мача на звездите (галерия)

@@@Срещата се проведе в нов формат, който отново беше свързан с Кобе Брайънт. Резултатите на двата отбора във всяка от първите три четвъртини беше зануляван, а победителят във всяка от отделните части получаваше по 100 хиляди долара премия, която впоследствие ще бъде разпределена за благотворителност на организации в Чикаго.

В началото на четвъртата четвърт пък хронометърът беше спрян и се играе до достигането на конкретен резултат, който бе зададен, като бъдат добавени 24 точки към резултата на водещия отбор. В случая победител ставаше отборът, който пръв достигне 157 точки. Числото 24 е свързано с номера, който Брайънт в кариерата си.

Мачът на звездите 2020 премина изцяло под знака на трагичната смърт на Коби Браайънт. Преди началото на срещата друга легенда на НБА - Меджик Джонсън, говори за Брайънт като отбеляза постиженията му в баскетбола и живота след спорта. След края на прочувствената му реч зрителите дълго скандираха “Коби, Коби” след пауза от осем секунди. На сцената излязоха местни изпълнители, а по време на техните изяви на голям екран вървяха кадри с Коби и дъщеря му Джиана, която също загина в инцидента.

Kobe, we miss you and I hope we made you proud.