Тенис Гаел Монфис за първи път с "дубъл" в турнир на АТР 16 февруари 2020 | 18:48 0



копирано



"You're young, you improve fast and you will win this tournament for sure."



Nice words from @Gael_Monfils to @felixtennis



: @TennisTV | @abnamrowtt pic.twitter.com/P7yV0iOusg — ATP Tour (@atptour) February 16, 2020

Французинът направи два пробива в първия сет, а във втория поведе с 5:1. При 5:3 Монфис пропиля четири мачбола и загуби подаването си. Все пак той затвори срещата в десетия гейм с петия си мачбол. 33-годишният Монфис е първият тенисист след Робин Сьодерлинг през 2011 година, който защитава титлата си в турнира.

Nobody celebrates quite like @Gael_Monfils pic.twitter.com/49WSgb87cq — Tennis TV (@TennisTV) February 16, 2020

От 2016 година насам французинът има 14 победи в 15 мача в Ротердам. Единствената загубена от него среща е на финала през 2016 година от Мартин Клижан. За французина това е втора титла за сезона и общо десети трофей в турнири на ATP след изиграни общо 31 финала. Французинът Гаел Монфис спечели за втора поредна година титлата на турнира по тенис в Ротердам (Нидерландия) с награден фонд 2,155 милиона евро. Поставеният под номер 3 Монфис победи на финала канадския тинейджър Феликс Оже-Алиасим с 6:2, 6:4 за 86 минути.Французинът направи два пробива в първия сет, а във втория поведе с 5:1. При 5:3 Монфис пропиля четири мачбола и загуби подаването си. Все пак той затвори срещата в десетия гейм с петия си мачбол. 33-годишният Монфис е първият тенисист след Робин Сьодерлинг през 2011 година, който защитава титлата си в турнира.От 2016 година насам французинът има 14 победи в 15 мача в Ротердам. Единствената загубена от него среща е на финала през 2016 година от Мартин Клижан. За французина това е втора титла за сезона и общо десети трофей в турнири на ATP след изиграни общо 31 финала.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 564

1