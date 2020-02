Зимни спортове Краси Анев 13-и в преследването на СП по биатлон, титла за Жаклен 16 февруари 2020 | 17:23 0



копирано





Французинът измина трасето за 31:15.2 минути, повали всичките 20 мишени и спечели първа световна титла в кариерата си. Жаклен е един от двамата биатлонисти от общо 60 стартирали, които не допуснаха грешка в стрелбата. Носителят на големия Кристален глобус за миналия сезон Йоханес Тингнес Бьо завърши втори на 4 стотни изоставане, след като пропусна две мишени в четирите си стрелби.

What a race! Emilien Jacquelin @FedFranceSki is the #antholz2020 men pursuit world champion! Watch the race replay on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/ADxLQvdjhw — IBU World Cup (@IBU_WC) February 16, 2020

Световният шампион в спринта Александър Логинов от Русия завоюва бронзовото отличие. Той завърши с пасив от 2.39 секунди, след като допусна една грешка в стрелбата. Логинов водеше до последната стрелба, в която сбърка един път и това му костваше титлата.



Двукратният олимпийски и четирикратен световен шампион в дисциплината Мартен Фуркад (Франция), който има 11 световни титли в кариерата си, се класира на четвърто място, след като допусна две грешки и изостана на 46.3 секунди след победителя.

"To win it's more than I expected. It's incredible. I'm shy I don't know what I have to do!" It's a first ever win and a first world title for Emilien Jacquelin @EmilienJck in the #antholz2020 men pursuit! Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/ufg4avdEKq — IBU World Cup (@IBU_WC) February 16, 2020

Силно състезание направи българинът Красимир Анев, който се нареди на 13-а позиция с една пропусната мишена и пасив от 2:03.9 минути. Владимир Илиев е 44-и с пет грешки и изоставане от 3:59.4 минути, а Димитър Герджиков зае 52-о място с четири грешки и на 5:12.7 минути след победителя. Състезанието е валидно за Световната купа.



Седемкратният носител на Кристалния глобус Мартен Фуркад остава начело в генералното класиране след 15 от 24 състезания с 692 точки, следван от сънародника си Кентен Фийон-Мейе с 622 точки и Йоханес Тингес Бьо с 576 точки. От българите Владимир Илиев е 31-и със 138 точки, а Красимир Анев е 41-и със 73 точки. Утре е почивен ден на световния шампионат по биатлон. Французинът Емилиен Жаклен спечели преследването на 12.5 км на световното първенство по биатлон в италианския зимен център Антхолц. Жаклен стигна до успеха след силен финален спринт, в който победи звездата на норвежкия биатлон и седемкратен световен шампион Йоханес Тингнес Бьо.Французинът измина трасето за 31:15.2 минути, повали всичките 20 мишени и спечели първа световна титла в кариерата си. Жаклен е един от двамата биатлонисти от общо 60 стартирали, които не допуснаха грешка в стрелбата. Носителят на големия Кристален глобус за миналия сезон Йоханес Тингнес Бьо завърши втори на 4 стотни изоставане, след като пропусна две мишени в четирите си стрелби.Световният шампион в спринта Александър Логинов от Русия завоюва бронзовото отличие. Той завърши с пасив от 2.39 секунди, след като допусна една грешка в стрелбата. Логинов водеше до последната стрелба, в която сбърка един път и това му костваше титлата.Двукратният олимпийски и четирикратен световен шампион в дисциплината Мартен Фуркад (Франция), който има 11 световни титли в кариерата си, се класира на четвърто място, след като допусна две грешки и изостана на 46.3 секунди след победителя.Силно състезание направи българинът Красимир Анев, който се нареди на 13-а позиция с една пропусната мишена и пасив от 2:03.9 минути. Владимир Илиев е 44-и с пет грешки и изоставане от 3:59.4 минути, а Димитър Герджиков зае 52-о място с четири грешки и на 5:12.7 минути след победителя. Състезанието е валидно за Световната купа.Седемкратният носител на Кристалния глобус Мартен Фуркад остава начело в генералното класиране след 15 от 24 състезания с 692 точки, следван от сънародника си Кентен Фийон-Мейе с 622 точки и Йоханес Тингес Бьо с 576 точки. От българите Владимир Илиев е 31-и със 138 точки, а Красимир Анев е 41-и със 73 точки. Утре е почивен ден на световния шампионат по биатлон.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 485 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1