Падане преди финала донесе победа на Влъхова в слалома

Словашката звезда в техничните дисциплини Петра Влъхова спечели за първи път в кариерата си трети пореден старт в слалома от Световната купа по алпийски ски. Влъхова имаше печален късмет да застане на върха в класирането, защото лидерката от първия манш Ана Свен-Ларшон падна само няколко врати преди края на своето второ спускане по пистата в словенския зимен център Кранска гора. Ma che ha fatto Swenn-Larsson?!

Ma no, dai, catapultata in aria da un rimbalzo a quattro porte dalla fine. Che sfiga.

E stava andando persino più forte della #Vlhova (non ci avrei scommesso).

A #KranjskaGora vince Petra, 2^ Holdener, 3^ Truppe.

12^ Marta Rossetti. #EurosportSCI pic.twitter.com/z7TUbSiV0J — Davide Sartori (@davidesartori84) February 16, 2020 Свен-Ларшон имаше огромен аванс от 1.17 секунди на последната междинна контрола и не се виждаше как може да изпусне водачеството, когато именно дойде въпросното спъване в една от контролните врати. Ganz großes Drama beim Slalom in Kranjska Gora. Die Schwedin Anna Swenn Larsson stürzt in Führung liegend wenige Tore vor dem Ziel und verpasst so ihren ersten Weltcup-Sieg. Es profitiert Petra Vlhová. Christina Ackermann wird 24.https://t.co/gSzk7vzDhD#FISalpin pic.twitter.com/LiISkVygKr — Sportschau (@sportschau) February 16, 2020 Така времето на Влъхова от 1:47.56 минути се оказа достатъчно за третата поредна победа на словачката, а на 0.24 секунди след нея финишира Уенди Холденер (Швейцария). Последната позиция на подиума с 0.89 секунди пасив бе за най-бързата австрийка Катарина Трупе. Очаквано суперзвездата Микаела Шифрин не взе участие в слалома в Кранска гора след трагичната скорошна смърт на баща й Джеф. Тя остава на върха в класирането за Световната купа с 1225 точки, следвана от Федерика Бриньоне с 1112, която не можа да завърши втория манш в Кранска гора. Петра Влъхова се доближи до дуото с 1071 точки след поредния си триумф в най-техничната дисциплина (предишните й два бяха в Загреб и Флахау). #FISalpine WCup W standings

1 Mikaela #Shiffrin 1225

2 Federica #Brignone 1112

3 Petra Vlhova 1071

4 Marta #Bassino 711

5 Wendy Holdener 703#sci #ski #skiing pic.twitter.com/60tnu9Y2hN — SportRisultati (@SportRisultati) February 16, 2020 Влъхова вече има общо 8 победи в слалома и е на второ място сред активните състезателки, като Шифрин е далеч пред нея с 43. Словачката е била на подиума в 13 от последните 15 старта в дисциплината, като изключенията бяха пето място в Марибор на 2 февруари 2019 година и нефинишране в Леви на 23 ноември 2019-а. Холденер вече има 24 подиума в слалома на сметката си, но остава без победа, което е рекорд. Швейцарските фенове продължават да разчитат на нея за успех в дисциплината, тъй като последната представителка с такъв бе Марлийз Йостер в Берхтесгаден през януари 2002 година. Това прави “суша” от вече 160 старта, която е най-дълга за Швейцария в която и да е дисциплина. Катарина Трупе може да се похвали вече с втори подиум в слалома след този в Леви (също 3-о място) на 23 ноември 2019-а, а иначе последната австрийска победителка е Никол Хосп на 30 ноември 2014-а в Аспен. Топ 10 в Кранска гора допълниха Нина Хавер-Льосет, Катарина Лийнсбергер, Киара Маир, Емели Викстрьом, Кристин Лисдал, Мишел Гизин и Магдалена Фяелстрьом. Влъхова поведе в класирането за малкия кристален глобус с 460 точки, а Шифрин е втора с 440, следвана от Лийнсбергер с 276 пункта.

