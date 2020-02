Майкъл Биспинг: Нас*ах се, когато опитаха да ме ограбят

може и да е един от най-коравите бойци в историята на UFC, но това не означава, че е безстрашен. "The Count" се изплашил до смърт, когато маскиран мъж се опитал да подпали неговия дом. В книгата си, издадена тази година, „Quitters Never Win: My Life in UFC“, Биспинг пише за инцидент, при който натрапник влиза в неговия апартамент и започва да лее бензин навсякъде.

Крадецът обаче направил една грешка, защото по-рано посетил апартамента и прерязал кабел, който си мислел, че е за телефона и Биспинг нямало как да се обади на полицията. За щастие кабелът бил за входния звънец и Майкъл успял да се обади за помощ, което стреснало обирджията и той избягал. Ето какво споделя в своята книга бившия шампион:

Майкъл Биспинг

"Когато отворих очи, човекът стоеше там [на входната врата] облечен в черни ботуши, черни панталони, черно яке и черна качулка като тези на Ку-клукс-клан. Мислиш, че в тези ситуации ще си здравеняк, но аз се насрах и нямам проблем да го призная. Зад мен имаше много ножове и можех да извадя нож, но не се сетих за това. Не мислех трезво, защото бях толкова ужасен. Там, където беше телефонът, имаше кабел и той го беше прерязал. Всъщност това беше кабела за звънеца на вратата."

Биспинг (30-9) спечели титлата на UFC в средна категория през 2016 г., когато нокаутира Люк Рокхолд в битка с две седмици предизвестие. Защитавайки титлата си веднъж срещу Дан Хендерсън, Биспинг се оттегли от ММА след последователни загуби от Сейнт Пиер и Келвин Гастелъм.