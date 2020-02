Бейзбол България отива на Евро '20 като балакански шампион по Бейзбол 5 16 февруари 2020 | 11:02 0



копирано





Пред погледите на десетки фенове и случайни посетители отборите на България, Сърбия, Румъния и Молдова изиграха динамични мачове, предложили зрелищни изпълнения и драматични обрати. Най-паметен ще остане двубоят за трето място между сърбите и румънците, който постави световен рекорд по продължителност в уличната версия на американската игра – 9 ининга.



Urban Baseball ! In Sofia Bulgaria just closed the second edition of the Balkan Open!#Baseball5 #urban @youtholympics pic.twitter.com/9ynyxmT2Vq — Baseball5 (@Baseball5) February 15, 2020

Западните ни съседи заслужиха бронзовите медали, надделявайки с 11:10 след четири допълнителни части, което не се беше случвало никога в 2-годишната история на най-младата дисциплина под егидата на световната бейзболна и софтболна конфедерация (WBSC). Предишният рекорд беше 8 ининга в мача за 3-то място на I балканиада между Чехия и Сърбия (6:5).



Специални гости на II балканско първенство бяха генералният секретар на БОК Белчо Горанов и вицепрезидентът на WBSC Дидие Семине. Французинът връчи наградите на участниците заедно с домакина и главен организатор от българската федерация по бейзбол и софтбол (БФБС) Юрий Алкалай.



Baseball5 European Championship - coming up in 2 week in Lithuania https://t.co/u11OK6ZRH3 — Baseball5 (@Baseball5) February 8, 2020

За България, Румъния и Молдова турнирът в София беше и генерална репетиция за предстоящото в края на месеца първо издание на европейското първенство по Бейзбол 5. То ще се проведе от 28 февруари до 1 март във Вилнюс (Лит) с участието на общо 16 тима. Първите два в крайното класиране на Евро '20 ще представят Стария континент в I световно първенство в Мексико през ноември.



Балканският шампион България е в група С на континенталното първенство заедно с тимовете на Израел, Естония и Русия. Регионалният вицешампион Румъния е в група В с Беларус, Латвия и Италия. Молдова пък е в група А с Белгия, Швеция и Нидерландия. В група D съперници ще са домакинът Литва, Франция, Швейцария и Чехия.





II БАЛКАНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО БЕЙЗБОЛ 5 – СОФИЯ '20



Групова фаза

България - Сърбия 7:0

Румъния - Молдова 6:0

България - Молдова 8:0

Сърбия - Румъния 1:5

България - Румъния 1:3

Молдова - Сърбия 3:18



Мач за 3-то място

Сърбия - Молдова 11:10 (9 ининга)



Финал (2 от 3)

България - Румъния 3:1

Румъния - България 0:4





