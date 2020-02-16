Берое излиза за реванш срещу Етър

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efbet Лига
Берое приема Етър в първия двубой от пролетния дял на efbet Лига. Срещата от 21-ия кръг започва в 12 ч. и ще бъде ръководена от Волен Чинков. Заралии се надяват на добър старт след разочароващата есен.
През паузата Берое се раздели Петко Цанков, Юлиан Ненов, Ерол Алкан, Иван Бандаловски, Пламен Колев и Рубен Бриджидо. Привлечени бяха Генадий Ганев, Крум Стоянов, Теди Мезаг, Гаюс Макоута, Алиун Фал, Стив Фуртадо, Октавио и Пиер Фонкю, който подписа в петък и няма да може да вземе участие в двубоя.
За двубоя с Етър треньорът на Берое Димитър Димитров няма да може да разчита също и на Александър Василев, Карлос Охене и Зоран Йосипович, които все още не са готови за игра, както и на Педро Еуженио, който е наказан.
Наставникът на Етър Петко Петков няма кадрови проблеми. Извън сметките е само контузения Хубчев, който ще пропусне целия пролетен полусезон. Преди мача той изрази оптимизъм, че “виолетовите” могат да си тръгнат с нещо от Стара Загора.
В първия мач през този сезон Берое загуби с 1:2 във Велико Търново. Попаденията за домакините бяха дело на Даниел Младенов и Милчо Ангелов, а за Берое се разписа Мартин Камбуров.
Вероятни състави:
Берое: Перниш, Ангелов, Мезаг, Туба, Желев, Октавио, Цветков, Конте, Стоянов, Фол, Камбуров.
Етър: Иванов, Дюлгеров, Станоев, Скерлев, Лагоа, Кацаров, Огнянов, Боджадж, Илиев, Мартинович, Ангелов.
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