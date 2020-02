Испания Хакери отново удариха Барселона 16 февруари 2020 | 00:24 - Обновена 0



копирано

Испанският гранд Барселона призна, че е станал жертва на хакерска атака след победата над Хетафе с 2:1 в събота. Профилът в Туитър на каталунците е станал жертва на атака на хакерите от групата The OurMine. По същото време е бил хакнат и профилът на Международния олимпийски комитет. От името на двете организации са били публикувани съобщения, които са били докладвани и съответно изтрити. Посланията са достигнали до огромна аудитория, тъй като Барселона поддържа профили на много езици. Това е втора успешна атака срещу Барселона след 2017 година, когато беше разпространено фалшиво съобщение, че ще бъде привлечен Анхел ди Мария от Пари Сен Жермен . Този път хакерите публикуваха само съобщение, че са "превзели" профила, който макар и с по-добра защита от преди, отново е уязвим. От клуба обещаха да вземат мерки, инциденти като този да не се случват отново. FC Barcelona will conduct a cybersecurity audit and will review all protocols and links with third party tools, in order to avoid such incidents and to guarantee the best service to our members and fans. We apologise for any inconvenience this situation may have caused. — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 15, 2020

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1109

1