Леверкузен измъкна трудна победа на "Старото лесничейство" в борбата си за ШЛ

Байер Леверкузен постигна трудна победа с 3:2 като гост над Унион Берлин в среща от 22-ия кръг на Бундеслигата.

За гостите това бе и пета победа в последните шест срещи, която ги изкачи временно на четвъртото място с точка повече от Борусия (Мьонхенгладбах), но “аспирините” имат и две срещи повече. Головете отбелязаха Кристиан Генгнер в седмата и Мариус Бюлтер в 87-ата за домакините, а за гостите се разписаха Кай Хаверц в 22-ата, Муса Диаби в 83-атра и Карим Белараби в 90-ата.





Още във втората минута домакините бяха близо до попадение, след като Мариус Бюлтер бе изведен на отлична позиция от Робърт Андрих на границата на наказателното поле, но ударът му премина встрани на вратата.

Феновете изпълнили “Старото Лесничейство” избухнаха само пет минути по-късно, когато отлично центриране на Юнус Мали отляво бе посрещнато от Кристиан Гентер около дъгата и с много силен и точен удар не остави никакви шансове на Лукас Храдецки за 1:0.

22-ата минута една от звездите на гостите Кай Хаверц успя да възстанови равенството след доста странен гол. Топката бе силно изритана в предни позиции от един от централните защитници на “аспирините”, там високата топка бе спечелена от Ларс Бендер, който надскочи Невен Суботич и я прати към Кай Хаверц, който пък успя да прехвърли излезлия да пресича паса страж на домакините за 1:1.

What are your thoughts ahead of the second half? pic.twitter.com/mHkgLNV2VS — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) February 15, 2020

Всичко най-интересно през втората част се случи след средата на полувремето и краткото прекъсване за няколко минути, след като по трибуните бяха запалени факли, които намалиха видимостта на терена.

A series of stoppages have disrupted the flow to the second half here in Köpenick. Still, all square. #FCUB04 | #fcunion | 1-1 pic.twitter.com/Ah6gyloxw1 — 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) February 15, 2020

В 75-ата минута отново отлично центриране от левия фланг предизвика объркване в наказателното поле на гостите, топката все пак попадна в Юнус Мали, той подаде на Робърт Андрих в отлична позиция, но ударът му премина на голямо разстояние от вратата на Храдецки.

Гостите достигнаха до второто си попадение в 83-ата минута, когато топката бе пратена от левия фланг към Кевин Воланд пред дъгата на наказателното поле, играчът на “аспирините” реагира светкавично и с блестяща асистенция изведе резервата Муса Диаби сам срещу Рафал Гикиевич и нападателя не сгреши.

Четири минути по-късно домакините отново възстановиха равенството след прекрасно попадение на Мариус Бюлтер . Той бе изведен от Себастиан Полтер от лявата страна на нападението, навлезе в наказателното поле и с прецизен удар в обратния ъгъл не остави шансове на вратаря на гостите.

В последната минута на редовното време играчите на Байер Леверкузен изпуснаха отлична възможност да поведат, след като Белараби се озова свободен на левия фланг и центрира, но там играч на Байер се размина с топката.

Само две минути по-късно играчите на Петер Бос достигнаха и до победно попадение. Отново Белараби нахлу в наказателното поле, размени двойно подаване с Чарлс Арангис, след което от малък ъгъл успя да прати топката в близкия ъгъл на Гикиевич, който очакваше центриране и не бе подготвена да реагира. Така Леверкузен измъкна победата в добавеното време и добави нови три точки към своя актив в борбата за място в Шампионската лига.

FINAL



Not our best day, but we manage to come out on top!#FCUB04 | 2-3 pic.twitter.com/6F0k7rVZMi — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) February 15, 2020

В следващият кръг Унион гостува на Айнтрахт Франкфурт, а Байер Леверкузен посреща Аугсбург.

СТАТИСТИКА