Александър Логинов спечели световната титла в спринта, Краси Анев е на 30-о място

Крайно класиране в спринта на 10 км за мъже на световното първенство по

#antholz2020

МЫ ЧЕМПИОНЫ МИРА!

Александр Логинов - чемпион мира в спринте! Первый после Максима Чудова чемпион в личном виде.

Это, я считаю, мастерство в высшей степени. Набрать форму к главному старту.

Руснакът Александър Логинов спечели спринта на 10 км на световното първенство по биатлон в италианския зимен център Антхолц.Логинов повали всичките 10 мишени и премина трасето за 22:48.1 минути. Така той спечели първа световна титла в кариерата си.На второ място се нареди Кентен Фийон Майе (Франция) на 6.5 секунди с една пропусна мишена, а бронзовото отличие завоюва Мартен Фуркад (Франция), 11-кратен световен шампион, който стреля без грешка, но остана на 19.5 секунди след победителя.Логинов е първият руснак за последните 12 години, който печели златен медал в индивидуална дисциплина. За последно през 2008 година шампион в спринта стана Максим Чудов.28-годишният Логинов стана втори в спринта на световното първенство през миналата година и взе бронз с щафетата.Защитаващият титлата си Йоханес Тингнес Бьо от Норвегия направи една грешка и финишира пети на 23.9 секунди.От българите с най-предни класиране е Красимир Анев, който финишира на 30-о място с две пропуснати мишени и пасив от 1:37.7 минута. Той беше шесто след първата стрелба, но сгреши два пъти във втората и остана 30-и.Димитър Герджиков е на 57-о място с две грешки и изоставане от 2:30.7 минути, а Владимир Илиев е с 58-и с четири пропуснати мишени и на 2:31.0 минути след победителя. На 79-а позиция се нареди Антон Синапов с пет грешки и пасив от 3:22.4 минути.Състезанието е валидно за Световната купа. Седемкратният носител на Кристалния глобус Мартен Фуркад остава начело в генералното класиране след 14 от 24 състезания с 649 точки, следван от сънародника си Кентен Фийон-Мейе с 586 точки и Йоханес Тингес Бьо с 522 точки.От българите Владимир Илиев е 30-и със 138 точки, а Красимир Анев е 54-и с 45 точки.Световното първенство по биатлон продължава в неделя с преследването за мъже и жени.2. Кентен Фийон Майе (Франция) - на 6.5 секунди (1+0)3. Мартен Фуркад (Франция) - на 19.5 секунди (0+0)4. Тарей Бьо (Норвегия) - на 22,5 секунди (0+0)5. Йоханес Тингес Бьо (Норвегия) - на 23,9 секунди (1+0)6. Емилиен Жаклен (Франция) - на 29.8 секунди (0+1)