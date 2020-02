Николай Учиков и UPCN на финал на клубното първенство на Южна Америка

View this post on Instagram

UPCN San Juan Voley se metió una vez más en la final del Campeonato Sudamericano de Clubes al derrotar a Bolívar en el Ginasio do Riacho de Contagem, Belo Horizonte, por 3-1 (25-23, 19-25, 26-24 y 25-22). De esta manera clasificaron por séptima vez a la final en sus 10 participaciones continentales. Este sábado, desde las 21.30, enfrentará al local Sada Cruzeiro de Marcelo Méndez y Facundote Conte, que en el otro cruce eliminó a Taubaté Funvic por 3-2. Se repite así la definición de 2019, con título y cupo al Mundial de Clubes en juego. Televisa DirecTV Sports.

