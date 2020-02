Шварцман пречупи Куевас след голяма битка в Буенос Айрес

Водачът в схемата Диего Шварцман (Аржентина) се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей в родния си град Буенос Айрес с награден фонд 696 хиляди долара. Миналогодишният финалист се справи в драматичен четвъртфинал с Пабло Куевас (Уругвай) с 5:7, 7:6 (11), 7:5 след близо 4 часа игра. Аржентинецът спаси 4 мачбола, като преодоля и травма по пътя към победата. За място на финала Шварцман ще мери сили с Педро Соуса (Португалия). 145-ят в света надигра със 7:6 (5), 6:4 Тиаго Монтейро (Бразилия).

