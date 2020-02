Боб Аръм не се притеснява от американски съдии за Фюри – Уайлдър

Промоутърът на Тайсън Фюри и на Кубрат Пулев няма притеснения от предстоящите назначения на американски съдии за мача на Циганския крал срещу Дионтей Уайлдър. След няколко седмици двамата ще се срещнат в мач реванш. Първата битка завърши наравно, въпреки че според мнозина Фюри е заслужавал повече победата.

Tyson Fury leads Bob Arum, Frank Warren, Ben Davison and the entire press room in a rendition of ‘American Pie’ at the end of his post-fight press conference last night.



[ @TRBoxing]pic.twitter.com/VG9At7qsuq