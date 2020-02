Илир Латифи разкритикува съдиите за мача с Дерик Люис

Шведският ММА боец Илир Латифи разкритикува съдиите в мача с Дерик Люис преди седмица. Бившият борец загуби по точки.

Derrick Lewis threw the kitchen sink at Ilir Latifi trying to end the fight@Thebeast_ufc #UFC247 pic.twitter.com/bXR1H7XoQ0