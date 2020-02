Едноръкият Ник Нюъл отново влиза в клетката

Едноръкият ММА боец Ник Нюъл отново ще влезе в клетката на веригата „Белатор“. Американецът ще се бие на 13 март. Негов противник ще бъде Зак Зак Зейн, който има 14 победи и 9 загуби.

Hey @ScottCoker I hear @BellatorMMA is coming to CT again? Nobody in CT is more popular or puts more asses in seats then I do & I am available pic.twitter.com/b0errX3jEe