Марте Олсбу Рьозеланд спечели световната титла в спринта, Милена Тодорова е 27-а

Норвежката пропусна една мишена във втората си стрелба и измина трасето за 21:13.1 минути.

It was a golden day for Marte Olsbu Roeiselandin #antholz2020! See how she won the women sprint in the highlights on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/qvczN62BEI — IBU World Cup (@IBU_WC) February 14, 2020

"Това е мечта, която имах толкова дълго време. Това беше моята цел - да спечеля златен медал, тъй като много харесвам Антхолц. Да имам титла е много, много ценно за мен", каза шампионката след състезанието. Тя печели първа индивидуална световна титла в кариерата си.



За Рьозеланд това е второ злато от шампионата в Италия, след като вчера тя стана шампионка и със смесената щафета на Норвегия.

They had to earn these flowers on Valentine's Day but they gave us the gift of a great race! #antholz2020 Join the flower ceremony for the women sprint on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/sz1PML0z9B — IBU World Cup (@IBU_WC) February 14, 2020

Сребърното отличие спечели Сюзан Дънкли, която повали всичките 10 мишени, но финишира на 6.8 секунди след победителката. Тя е световна вицешампионка в масовия старт от 2017 година. Американката загуби преднината си от 13 секунди по последната обиколка и остана втора.

Marte Olsbu Roeiseland is the new sprint world champion in #antholz2020 but where did the others finish? It's important for the pursuit on Sunday! Watch the race replay on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/vgVgDJpqAn — IBU World Cup (@IBU_WC) February 14, 2020

Трета изненадващо се нареди чехкинята Луцие Хърватова с една грешка в стрелбата и пасив от 21.3 секунди.



Много силно състезание направи българката Милена Тодорова, която завърши 27-а в класирането. Тя пропусна една мишена във второто си посещение на рубежа и остана на 1:17.3 минута зад победителката.

Тодорова се класира за преследването в неделя.



Даниела Кадева е 81-а с три грешки и пасив от 3:40.5 минути, а Мария Здравкова е на 85-о място с три грешки и изоставане от 4:00.6 минути.



Надпреварата се проведе при много тежки атмосферни условия, а само четири биатлонистки от общо 101 повалиха всичките 10 мишени.



Лидерката за Световната купа Тирил Екхоф от Норвегия направи шест грешки и остана 59-а.



Италианките Лиза Витоци и Доротея Вирер направиха по два пропуска, а с три грешки завърши германката



Денизе Херман, която е пета в класирането.



Състезанието е валидно и за Световната купа. В генералното класиране след 14 от общо 24 старта за сезона води носителката на Световната купа за миналия сезон Доротея Вирер (Италия) с 545 точки, пред Тирил Екхоф (Норвегия) с 524 точки и Хана Йоберг (Швеция) с 479 точки.



Милена Тодорова е 71-а с 16 точки.

"This is a dream that I have had for a long time! To get a gold means a lot to me." Hear about the #antholz2020 women sprint from the new world champion Marte Olsbu Roeiseland! Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/twT8aj4zEk — IBU World Cup (@IBU_WC) February 14, 2020

Шампионатът на планетата продължава утре със спринта на 10 км за мъже.



Крайно класиране в спринта на 7.5 км за жени на световното първенство по биатлон:

1. Марте Олсбу Рьозеланд (Норвегия) - 21:13.1 минути (0+1 грешки в стрелбата)

2. Сюзан Дънкли (САЩ) - на 6.8 секунди (0+0)

3. Луцие Хърватова (Чехия) - на 21.3 секунди (1+0)

4. Олена Пидхрушна (Украйна) - на 25.6 секунди (1+0)

5. Денизе Херман (Германия) - на 30.5 секунди (2+1)

6. Лиза Витоци (Италия) - на 37.6 секунди (2+0)

- - - -

27. Милена Тодорова (България) - на 1:17.3 минута (0+1)

81. Даниела Кадева (България) - на 3:40.5 минути (1+2)

